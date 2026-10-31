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Revelan inédito video de la verdadera razón de la pelea entre Pablo Guede y Hernán Barcos

Revelador video muestra el verdadero motivo del fuerte cruce entre Pablo Guede y Hernán Barcos en el Sporting Cristal vs Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026.

Luis Blancas
Revelan video del verdadero motivo del fuerte cruce entre Pablo Guede y Hernán Barcos
Revelan video del verdadero motivo del fuerte cruce entre Pablo Guede y Hernán Barcos | Composición: Libero
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Pablo Guede y Hernán Barcos fueron protagonistas de un fuerte cruce durante y después del partido entre Sporting Cristal contra Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Por eso, ahora se reveló un inédito video en donde se ve el verdadero motivo de la pelea entre el entrenador y el jugador argentino.

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Revelan video del verdadero motivo del fuerte cruce entre Pablo Guede y Hernán Barcos

Un video divulgado por redes sociales y grabado desde las gradas del Estadio Alberto Gallardo muestra cómo Barcos quiso saludar a Guede, sin embargo, el entrenador lo rechazó, no correspondió el saludo y generó que Barcos lo increpe y comience el problema.

Video: Chardrez99

Este video podría mostrar, entonces, cuál fue el verdadero motivo del enfrentamiento entre el entrenador y el futbolista; sin embargo, no se sabe con certeza si antes tuvieron problemas cuando uno llegaba y el otro se marchaba de Alianza.

Cabe señalar que el intenso intercambio verbal entre Pablo Guede y Hernán Barcos durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima no quedó solo en la cancha, sino que ambos volvieron a encararse en la zona mixta del Estadio Alberto Gallardo, donde tuvieron que ser separados por los demás jugadores.

¿Qué se dijeron Pablo Guede y Hernán Barcos en su fuerte cruce en el Sporting Cristal vs Alianza Lima?

Hernán Barcos: Vas a escucharme

Pablo Guede: Tomátela

Hernán Barcos: Escúchame

Pablo Guede: ¿Quién eres? Idiota

Hernán Barcos: Un día, toma un café conmigo

Pablo Guede: Tomátela

Hernán Barcos: Cobarde

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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