Alianza Lima y el fuerte motivo por el cual tiene tres coronas junto a una estrella en su escudo

Uno de los clubes más grandes del Perú e importantes de Sudamérica es, sin duda alguna, Alianza Lima. El conjunto blanquiazul es el elenco más antiguo de toda la Liga 1 2026 y está lleno de símbolos que conectan con sus millones de hinchas alrededor del mundo. Como por ejemplo su escudo, el cual posee tres coronas y una estrella debido a un contundente motivo.

PUEDES VER: Alianza Lima volverá a jugar con Sporting Cristal en el Alberto Gallardo por el Torneo Clausura

Muchos están acostumbrados a ver el emblema de los íntimos y de inmediato deducir de qué club se trata; no obstante, pocos son los que se interesan detrás de su historia y, por ello, a continuación te contamos el por qué de cada uno de sus detalles. No tiene que ver con títulos ganados, como habitualmente colocan las instituciones deportivas en la cabecera de sus insignias.

¿Por qué Alianza Lima tiene tres coronas y una estrella en su escudo?

Resulta que Alianza Lima decidió colocarle estos símbolos en referencia al escudo de armas de Lima, el cual tiene exactamente tres coronas con una estrella sobre ellas. Este diseño se realizó pensando en la conexión que tiene el club con el origen de la capital peruana, la cual en su momento fue denominada como la Ciudad de los Reyes.

Vale precisar que las estrellas también tienen un significado religioso, ya que Lima fue fundada el 18 de enero de 1535, fecha cercana a, de acuerdo a la tradición cristiana, la visita de los tres reyes magos a Jesús, quien se encontraba recién nacido. El relato cuenta que una estrella guio a estos tres personajes, por lo que los blanquiazules decidieron ponerla en su emblema.

El escudo de Alianza Lima está lleno de historia.

De esta forma, los hinchas de Alianza Lima pueden conocer un poco más sobre la historia del equipo de sus amores, sobre todo en un momento tan importante como lo es la recta final de la Liga 1 2026, donde buscan salir campeones del fútbol peruano una vez más y acabar con la hegemonía de Universitario.