Con uno de Lima: los 4 equipos que lucharán por el ascenso a la Liga 1 2027

La temporada del fútbol peruano va llegando a su final, con varios clubes luchando por el título de la Liga 1 2026 como por ejemplo Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal. Sin embargo, más allá de la lucha en la máxima categoría de nuestro balompié, hay elencos en la segunda división que también están disputándose la vida para conseguir el tan anhelado ascenso de cara a la campaña entrante.

En paralelo al Torneo Clausura, se viene realizando la Liga 2 del Perú y hay cuatro elencos que han conseguido su clasificación a las semifinales del campeonato. De ellos, el campeón y subcampeón son quienes obtendrán el boleto a la división de honor del fútbol nacional. En ese sentido, uno de estos cuadros es un viejo conocido de Lima.

Clubes de la Liga 2 que buscan el ascenso a la Liga 1 2027

El primero de ellos es la Asociación Deportiva Agropecuaria, más conocida como ADA por sus siglas. Esta institución deportiva pertenece a Jaén y fue fundada en 1953, pero en medio siglo de vida jamás ha disputado la Liga 1. Los auriverdes subieron a segunda en el 2024 y están a solo un paso de conseguir el sueño de ascender para jugar junto a los grandes como Alianza Lima y Universitario de Deportes.

ADA de Jaén es la gran sorpresa de la Liga 2.

Luego tenemos a Unión Comercio, un conocido de la primera división que descendió recientemente y viene buscando retornar a la máxima categoría del balompié incaico, para devolverle así la gloria a Tarapoto. En tercer lugar aparece Carlos Mannucci, histórico del Perú que perdió la categoría hace dos temporadas junto a la Universidad César Vallejo y quiere darle una alegría a todo Trujillo.

Finalmente, aparece un club muy querido por todos los hinchas del fútbol peruano. La Universidad San Martín resurgió de sus cenizas y está en las semifinales de la Liga 2. El conjunto campeón de la Liga 1 hasta en tres ocasiones, se encuentra en semifinales y está a solo un paso de conseguir el objetivo, luego de haber tocado fondo y quedado al límite de la extinción.

¿Cómo se juegan las semifinales de la Liga 2?

Es importante resaltar que la ida de las semifinales se jugarán entre el 14 y 15 de noviembre, mientras que la vuelta entre el 21 y 22 del mismo mes. Las llaves ya están definidas: Carlos Mannucci se enfrentará al ADA de Jaén, mientras que la Universidad San Martín hará lo mismo ante Unión Comercio.