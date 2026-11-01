Álvarez Wallace mandó fuerte mensaje tras triunfo de Sporting Cristal a Alianza Lima: "Los clásicos se ganan"

La dura derrota de Alianza Lima a manos de Sporting Cristal continúa generando diversas reacciones. Los celestes consiguieron un importante triunfo ante un rival directo por el Torneo Clausura y escalaron hasta la cima del campeonato, dependiendo de ellos mismos a falta de tres fechas para el fin de temporada. Al respecto, Agustín Álvarez Wallace, volante rimense, se sumó a los pronunciamientos con un fuerte mensaje en sus redes sociales.

Agustín Álvarez Wallace mandó fuerte mensaje tras triunfo de Sporting Cristal a Alianza Lima

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el volante central uruguayo no desaprovechó la ocasión y se sumó a los mensajes de celebración por la victoria en el denominado 'clásico moderno', expresando su orgullo por llevar la camiseta celeste y por el grupo de jugadores que sacaron adelante el resultado ante un durísimo contrincante.

“¡Los clásicos se ganan! Gran trabajo en equipo. ¡Seguimos juntos y vamos por más!”, publicó Álvarez Wallace en la referida red social junto a una serie de fotografías del partido que se llevó a cabo el último jueves en el Alberto Gallardo.

Álvarez Wallace celebró triunfo de Cristal con firme mensaje

De esta manera, Agustín Álvarez Wallace se mostró satisfecho por el resultado conseguido ante Alianza Lima y dejó en claro que el plantel rimense mantiene intacta su ambición de cara al cierre de temporada. Sporting Cristal buscará sostener su buen momento en las últimas tres jornadas del Torneo Clausura para quedarse con el título y asegurar su presencia en los playoffs.

Números de Agustín Álvarez Wallace con Sporting Cristal

Desde su llegada al Rímac en julio de este año, Agustín Álvarez Wallace se ha convertido en pieza fundamental en el mediocampo del equipo y en el socio perfecto de Yoshimar Yotún, aunque su debut se hizo esperar por parte de Roberto Mosquera. Álvarez de 25 años registra 9 partidos con Sporting Cristal. Por el momento, no ha marcado goles ni ha brindado asistencias.

Partidos restantes de Sporting Cristal por el Torneo Clausura