Cristal tomó fuerte postura con Hernán Barcos tras cruce con Guede: "Me solidarizo con el fútbol"

Julio César Uribe, director deportivo de Sporting Cristal, se pronunció sobre el tenso intercambio entre Pablo Guede y Hernán Barcos durante el clásico frente a Alianza Lima. El directivo celeste hizo un llamado a mantener la cordura en el fútbol peruano y destacó la postura que tuvo el delantero argentino después del incidente.

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Sporting Cristal y su postura con Hernán Barcos tras pelea con Pablo Guede

Uribe consideró que los protagonistas del fútbol deben actuar con responsabilidad, especialmente por la influencia que tienen sobre los jóvenes, en referencia a Barcos y Guede. En ese sentido, señaló que las emociones pueden jugar un papel importante durante los partidos, pero la experiencia y el cargo que ocupan deben ayudar a controlar las reacciones.

Hernán Barcos y Pablo Guede se pelearon en el Sporting Cristal vs Alianza Lima

“Hay que tratar de dar buenos ejemplos a las futuras generaciones. Entender que el tema emocional sí influye por el nivel de adrenalina de los protagonistas, pero para eso está la experiencia y los cargos que uno ocupa. Hay que manejarse mejor”, apuntó el directivo de Cristal para América Deportes.

Asimismo, el directivo de Sporting Cristal respaldó el comportamiento de Hernán Barcos tras el cruce con el entrenador de Alianza Lima. Para Julio César Uribe, el atacante tuvo una reacción profesional al distinguir entre una agresión verbal y una física, por lo que resaltó la importancia de mantener el respeto dentro y fuera del campo.

“Me solidarizo con el fútbol y las cosas buenas del fútbol. La postura de Hernán (Barcos) fue profesional, correcta, porque hay que saber diferenciar entre agresión verbal y física. Somos ejemplo de muchas generaciones y debemos aprender a dar buenos ejemplos”, subrayó el 'Diamante'.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre la pelea con Pablo Guede?

Luego del partido contra Alianza, Barcos fue consultado por la prensa sobre el cruce con Guede y respondió que desde Cristal no le dejan hablar, sin embargo, dejó en claro que el duelo con el técnico argentino es parte del fútbol. "No voy a hablar con la prensa. No me dejan hablar con la prensa. Por favor, gracias", empezó. "Es parte de", finalizó.