Comisión Disciplinaria impuso sanciones contra Alianza Lima en plena disputa del Torneo Clausura

Alianza Lima está enfocado en pelear hasta el final el título del Torneo Clausura 2026 para poder ser campeones nacionales. El cuadro blanquiazul se centra en su duelo ante Cienciano por la fecha 15. Sin embargo, en la previa del partido, fueron notificados de una serie de sanciones por parte de la Comisión Disciplinaria.

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Comisión Disciplinaria impuso sanciones contra Alianza Lima

La escuadra victoriana sabe que no puede desviar el foco de su lucha por el campeonato. Sin embargo, se conoció que la Comisión Disciplinaria notificó al club sobre las sanciones impuestas por incumplir una serie de disposiciones del reglamento de la Liga 1 durante el clásico ante Universitario.

En el documento, se detalla que Alianza Lima quebrantó el artículo 16, acápite 16.2, literal c, y acápite 16.3, literal b, del Reglamento Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol. Por ello, el club fue sancionado con una multa de 1 UIT.

Comisión Disciplinaria sancionó a Alianza Lima

Del mismo modo, la Comisión Disciplinaria señaló que los íntimos vulneraron el artículo 153, acápite 153.1, del reglamento de la Liga 1. Por este incumplimiento, el club recibió una multa de 0,7 UIT. Asimismo, se señala que fueron en contra del artículo 95, acápite 95.2 numeral 7, infracción que contempla una sanción económica de 1,5 UIT.

En total, los blanquiazules fueron sancionados con el pago de 3,2 UIT por concepto de multas, lo que equivale a S/17.600. Sin embargo, el club tiene la posibilidad de apelar estas sanciones.

¿Por qué la Comisión Disciplinaria sancionó a Alianza Lima?

Alianza Lima es acusado de vulnerar los acápites 16.2, literal c, y 16.3, literal b, del artículo 16 del Reglamento Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol. El primero establece que los clubes locales deben garantizar la seguridad de toda la delegación del equipo visitante. Por su parte, el segundo señala que el club organizador será responsable de las infracciones cometidas por sus hinchas, como el lanzamiento de objetos.

Asimismo, el artículo 153, acápite 153.1, del reglamento de la Liga 1 establece una serie de disposiciones sobre las actividades comerciales, sociales o de entretenimiento que realizan los clubes locales durante los partidos.

Finalmente, el artículo 95, acápite 95.2 numeral 7, del reglamento de la Liga 1 establece el protocolo de ingreso de los equipos al campo de juego y señala que los visitantes deben tomarse primero la fotografía protocolar, antes del inicio del partido.