¿Universitario pedirá sanción para Alianza Lima y Sporting Cristal? Esto dijo Franco Velazco

Universitario de Deportes no se distrae. Mientras el entorno del fútbol peruano sigue hablando del escandaloso enfrentamiento entre Pablo Guede y Hernán Barcos en el último clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal, en la tienda crema mantienen la cabeza fría y la mirada fija en el objetivo institucional: conseguir el tetracampeonato.

Desde la directiva crema fueron contundentes al ser consultados sobre si el club tomaría cartas en el asunto o exigiría algún tipo de castigo para los involucrados. La respuesta fue tajante: Universitario se mantiene al margen de conflictos ajenos y no buscará sacar ventaja fuera de las canchas.

"Mantenemos la misma línea. En absoluto. No es un tema que nos corresponda a nosotros. Lamentar los hechos, eso no ayuda, no suma al país. Es una situación que está demás en el fútbol. Al margen de quien sea el responsable son cosas que no deben ocurrir y estas conductas no ayudan a ello", señalaron desde la interna del club, lamentando las escenas violentas pero marcando una clara distancia.

Universitario está mentalizado en el tetracampeonato

Lejos de la polémica mediática, el plantel dirigido por Fabián Bustos solo piensa en lo estrictamente deportivo. En Ate son conscientes de que están a paso firme para sellar una temporada histórica y no piensan regalar nada en las fechas decisivas.

"Todos los partidos de aquí en adelante van a ser complicados, pero estamos muy cerca de lograr el objetivo que nos trazamos para final del año. Hay un grupo muy comprometido y totalmente enfocado en lograr el tetracampeonato", expresó Franco Velazco en 'América Deportes' sobre el ambiente que se vive en el vestuario.

Sin excusas para jugar en Huancayo

Finalmente, respecto a las especulaciones sobre el escenario donde enfrentarán a Sport Huancayo, en Universitario evitaron entrar en cualquier tipo de reclamo o debate directivo. La consigna es ir a ganar donde toque pisar el césped.

"Nos mantenemos al margen de discusiones que no nos competen. Nosotros no somos locales en esa fecha, el local es Sport Huancayo. Vamos a ir a jugar donde sea, no tenemos ninguna excusa", sentenciaron.