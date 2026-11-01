Universitario es líder del Clausura: los resultados que necesita para ser campeón

Universitario de Deportes consiguió una importante victoria por 3-1 ante Atlético Grau y se convirtió en el nuevo líder del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Fabián Bustos sumó tres puntos valiosos que le permitieron alcanzar las 30 unidades y colocarse en lo más alto de la tabla de posiciones, cuando todavía restan tres jornadas para el final del campeonato. En este contexto, los cremas deben conocer qué resultados necesitan para quedarse con el título del segundo certamen de la temporada.

Los resultados que necesita Universitario para ser campeón del Torneo Clausura

Con este resultado conseguido ante los piuranos, los cremas dependen de sus propios resultados para mantenerse en la pelea por el título. Actualmente, Sporting Cristal, Sport Huancayo y Alianza Atlético aparecen como sus principales perseguidores, todos con 28 puntos.

Universitario está primero en el Torneo Clausura

1. Ganar sus tres partidos restantes: Universitario llegaría a 39 puntos y sería campeón sin depender de otros resultados, pues sus perseguidores solo podrían alcanzar un máximo de 37.

2. Conseguir dos victorias y un empate: terminaría con 37 puntos. En ese caso, necesitaría que Sporting Cristal y Sport Huancayo no superen esa cifra. También entraría en juego la diferencia de goles si hay igualdad en puntos.

3. Lograr dos triunfos y sufrir una derrota: alcanzaría las 36 unidades. Para ser campeón, necesitaría que sus perseguidores directos pierdan puntos y no consigan superar ese registro.

4. Sumar una victoria y dos empates: llegaría a 35 puntos. Este escenario lo obligaría a esperar varios tropiezos de Sporting Cristal y Sport Huancayo, además de los demás equipos que siguen en carrera.

5. Perder puntos en sus últimos encuentros: si Universitario deja escapar unidades, su posibilidad de ser campeón dependerá cada vez más de los resultados de sus rivales. Por eso, ganar los tres compromisos es el escenario que le permitiría asegurar el título por cuenta propia.