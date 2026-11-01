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Ex AC Milán se perfila como el salvador de Universitario para la Liga 1

Universitario empieza a ilusionarse con el título del Torneo Clausura y con llegar a la gran final de la Liga 1 gracias a un exdelantero que militó en el histórico AC Milan.

Antonio Vidal
Ex AC Milán se perfila como el salvador de Universitario para la Liga 1
Ex AC Milán se perfila como el salvador de Universitario para la Liga 1 | Composición Líbero/Universitario
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Universitario atraviesa un buen presente en esta segunda parte del año. Tras su encuentro ante Atlético Grau, los hinchas se mantienen ilusionados, pues el elenco crema ocupa el primer lugar de la tabla de posiciones. Sin embargo, hay un jugador en particular que viene llamando la atención: Gianluca Lapadula, ex AC Milan, que llegó a Ate para disputar el Clausura y ha sorprendido con una destacada cifra goleadora.

Universitario es líder del Torneo Clausura

PUEDES VER: Universitario es líder del Clausura: los resultados que necesita para ser campeón

Gianluca Lapadula y el registro goleador que ilusiona a Universitario

La historia reciente de Universitario con sus delanteros no ha sido la mejor. Antes de la llegada de Lapadula, los cremas tuvieron que ver pasar por sus filas a jugadores como Diego Dorregaray, Diego Churín y el más reciente, Sekou Gassama. Ninguno logró tener el paso esperado por Ate, por lo que algunos hinchas incluso llegaron a considerar que el puesto de centrodelantero era el ‘talón de Aquiles’ del equipo.

Bajo este contexto, la directiva merengue no quiso repetir los errores del pasado y apostó por el delantero de la selección peruana, quien no atravesaba su mejor momento en Italia. Su falta de ritmo generó preocupación entre un sector de hinchas, pero el 'Bambino' ha logrado responder dentro del campo. En 14 partidos del Torneo Clausura, registra ocho goles y tres asistencias, números que han despertado la ilusión de la afición crema. Después de mucho tiempo, Universitario ha encontrado un delantero en quien confiar y que puede marcar la diferencia para conseguir resultados importantes.

Gianluca Lapadula, Universitario

Gianluca Lapadula llega en 14 partidos 8 goles

¿A qué clubes les ha marcado Gianluca Lapadula?

Durante el Torneo Clausura 2026, Gianluca Lapadula consiguió marcarle a Cusco FC, FC Cajamarca, Sporting Cristal, Los Chankas, Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y Atlético Grau, dejando su huella goleadora ante siete equipos del campeonato peruano.

Trayectoria de Gianluca Lapadula

  • Universitario
  • Spezia
  • Cagliari
  • Benevento
  • Genoa
  • AC Milan
  • Pescara
  • Parma
  • Teramo
  • ND Gorica
  • Cesena
  • Frosinone
  • San Marino
  • Ravenna
  • Atlético Roma
  • Parma U19
  • Ivrea
  • Pro Vercelli
  • Treviso U19
  • Juventus Fútbol Base
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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