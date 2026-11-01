Universitario sufrió dura goleada ante histórico club y se complica en el Torneo Clausura

Universitario de Deportes atraviesa un gran momento en el Torneo Clausura de la Liga 1. Tras vencer a Atlético Grau, las cremas se instalaron en lo más alto de la tabla y despertaron la ilusión de sus hinchas. Sin embargo, no todo fue alegría en tienda merengue. Mientras el equipo masculino celebra su buen presente, la historia fue muy distinta para el conjunto femenino, que sufrió un duro revés ante Melgar en la ida de las semifinales. Una derrota que dejó más de una preocupación y que obliga a las cremas a buscar la remontada.

Universitario sufrió dura derrota ante Melgar en las semifinales de ida

Este domingo, 1 de noviembre, Universitario se enfrentó a Melgar por el playoff de semifinales de ida del Torneo Clausura, que se realizó en el Estadio Monumental UNSA. Las dirigidas por el entrenador Carlos Véliz cayeron por 3-0 y complicaron sus aspiraciones de pasar a la siguiente ronda.

"Nuestras Leonas Del Sur hicieron respetar la casa con una gran goleada y se quedan con el 1er round de esta Semifinal. ¡AREQUIPA, sigamos TODOS UNIDOS para lo que viene!", escribió mediante sus redes sociales el club rojinegro.

Melgar goleo 3-0 a Universitario. Foto: Melgar

Sara Vargas fue la gran figura del elenco arequipeño al marcar un espectacular doblete, mientras que Alba Soto también se hizo presente en el marcador para sellar la contundente victoria de Melgar.

Melgar se llevó el partido de ida ante Universitario. Foto: Melgar

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario femenino por el Torneo Clausura?

Universitario tendrá una nueva oportunidad de enfrentar a Melgar en el duelo de vuelta, que se disputará en el estadio Monumental de Ate. El compromiso está programado para este lunes 9 de noviembre y comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana).