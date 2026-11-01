Fabián Busto, DT de Universitario, dio fuerte calificativo de los jugadores de Sport Boys

Universitario consiguió una importante victoria ante Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 y ahora deberá enfocarse en su próximo encuentro ante Sport Boys, correspondiente a una jornada que no pudo disputarse anteriormente. En ese contexto, tras el triunfo crema ante el elenco piurano, Fabián Bustos se pronunció sobre el siguiente compromiso y lanzó un contundente calificativo sobre el equipo dirigido por Carlos Desio.

Fabián Bustos se pronunció sobre el partido entre Universitario vs Sport Boys

En el postpartido, el entrenador argentino destacó que los chalacos cuentan con jugadores de mucha jerarquía que han estado en la selección peruana. Además, consideró que el trabajo que viene realizando su compatriota es muy bueno.

"Muy difícil, tiene buenos jugadores, con mucha jerarquía, con pasado en selección y polifuncionales. Hay muchos chicos que pueden jugar en distintas posiciones, conocemos al rival y al entrenador que conoce el medio y hace campañas interesantes”, expresó Bustos, en conversación con los medios

Por otro lado, consideró que no será un partido fácil, manifestando que trabajarán en una buena estrategia con la cual puedan neutralizarlos.

“Y que nos va a poner difícil el juego. Está en nosotros poder controlarlos y superarlos. No lo veo fácil, pero sí veo al equipo enfocado en lo que queremos”, complementó.

Fabián Busto señaló que Sport Boys tiene jugadores de jerarquia

¿Cuándo juega Universitario vs Sport Boys?

El próximo partido de Universitario de Deportes será ante Sport Boys, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El encuentro se disputará este miércoles 4 de noviembre, desde las 8.30 p. m. (hora peruana), en el Estadio Monumental. Los dirigidos por Fabián Bustos buscarán sumar una nueva victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla y acercarse al título del Clausura.