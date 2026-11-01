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Próximo partido de Universitario por el Clausura: fecha, hora y canal del partido contra Sport Boys
Universitario se prepara para afrontar un partidazo ante Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura, jornada que fue reprogramada por la Liga 1.
Universitario de Deportes consiguió un importante triunfo ante Atlético Grau por 3-1, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Sin embargo, ahora los cremas deberán afrontar otro complicado compromiso frente a Sport Boys, correspondiente a la fecha 14 y que fue reprogramado debido a la falta de garantías de seguridad para su realización. Los cremas recibirán al conjunto chalaco en el Estadio Monumental, donde buscarán sumar una nueva victoria. Por su parte, Boys llegará motivado tras imponerse por 1-0 a Cusco FC y buscará repetir ese resultado para llevarse los tres puntos de Ate.
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¿Cuándo juega Universitario vs Sport Boys por el Torneo Clausura?
De acuerdo a la programación de la Liga 1, el compromiso entre Universitario contra Boys se realizará este miércoles 4 de noviembre, en el estadio Monumental que cuenta con una capacidad para 80.093 espectadores.
El próximo de Universitario será contra Sport Boys
¿A qué hora juega Universitario vs Sport Boys por el Torneo Clausura?
El encuentro está programado para las 8.30 p. m. (hora peruana). Estos son los horarios en otros países para que no te pierdas el compromiso:
- Perú, Colombia y Ecuador: 8.30 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 9.30 p. m.
- Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.30 p. m.
- México (CDMX): 7.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami): 9.30 p. m.
Canal para ver Universitario vs Sport Boys por el Torneo Clausura
El duelo entre Universitario de Deportes y Sport Boys, válido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, podrá verse en directo a través de L1 MAX y L1 Play. Asimismo, los aficionados tendrán la opción de seguir cada detalle del partido mediante la cobertura minuto a minuto de Diario Líbero.
Últimos enfrentamientos entre Universitario vs Sport Boys
- 11/05/2026: Sport Boys 0-0 Universitario
- 17/01/2026: Universitario 0-1 Sport Boys
- 9/08/2025: Universitario 1-0 Sport Boys
- 09/03/2025: Sport Boys 0-2 Universitario
- 18/09/2024: Universitario 3-0 Sport Boys
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