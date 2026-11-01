Jostin Alarcón mandó fuerte mensaje a Universitario previo al partido con Sport Boys: "Vamos a proponer"

Sport Boys consiguió un importante triunfo al vencer por 1-0 a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Con gol de Jostin Alarcón, los rosados se llevaron los tres puntos en su visita a la ciudad imperial y llegan con la moral a tope para su próximo duelo ante Universitario. Justamente, el autor del tanto chalaco habló tras el final del partido y mandó un fuerte mensaje a su próximo rival.

Jostin Alarcón mandó fuerte mensaje en la previa del Sport Boys vs Universitario

En declaraciones para L1 MAX, el extremo de 24 años expresó su felicidad por darle la victoria a su equipo contra los ‘Guerreros Dorados’ y aseguró que, así como en su visita a Cusco, también saldrán a buscar el triunfo desde el primer minuto cuando se midan ante los cremas.

"Feliz porque el equipo se puso bien ante un gran rival, pudimos sacar el resultado y feliz porque metí el gol también. Es algo que nos motiva más, una victoria en una plaza difícil. Ahora nos toca contra la ‘U’, un rival difícil y también vamos a salir a proponer", manifestó Alarcón luego del encuentro en Cusco.

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De esta manera, Jostin Alarcón dejó en claro que Sport Boys afrontará su próximo compromiso con la confianza al máximo tras conseguir tres puntos importantes en Cusco. Los rosados buscarán prolongar su buen momento cuando reciban a Universitario, en un encuentro donde esperan dar otro golpe ante uno de los candidatos al título del Torneo Clausura.

¿Cuándo juegan Universitario y Sport Boys?

Vale resaltar que el partido entre Universitario y Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura está pactado para el miércoles 4 de noviembre a las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental U Marathon. En un principio, el duelo estaba previsto para el 28 de octubre, no obstante, la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) reprogramó el cotejo debido a que coincidía con la procesión del Señor de los Milagros y otros dos partidos en Lima.