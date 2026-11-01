Carlos Desio, DT de Sport Boys, rotundo por reprogramación del partido con Universitario: "Desgaste"

Universitario de Deportes está a punto de afrontar un trascendental partido ante Atlético Grau. Sin embargo, los cremas tuvieron un descanso mayor tras la reprogramación de su partido ante Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura. Precisamente, el DT Carlos Desio no dudó en referirse a la polémica generada por la postergación de su duelo ante los merengues.

Carlos Desio, DT de Sport Boys, rotundo por reprogramación del partido con Universitario

Durante su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Callao, el técnico de Sport Boys conversó con las cámaras de 'Entre Bolas' y fue consultado por la polémica generada tras la reprogramación del partido ante Universitario.

Carlos Desio no dudó en señalar que los rosados tendrán un gran desgaste por tener que enfrentar a Cusco FC antes del clásico Lima-Callao. Sin embargo, remarcó que se enfocará en sacar el mejor rendimiento de sus dirigidos en los partidos que les restan de la temporada.

Video: Entre Bolas

"Obviamente que ellos pudieron sacar a Atlético Grau del calor, lo llevaron a Trujillo. Nosotros vamos a venir de la altura y será un desgaste grande pero no pongo excusas. Cada partido es diferente, primero pensamos en este (ante Cusco FC) y ya después abocarnos a la 'U' que va a ser un lindo partido”, sostuvo.

Del mismo modo, el entrenador de la 'Misilera' fue contundente al remarcar que Sport Boys tendrá un desgaste mayor por jugar en la altura de Cusco, mientras que la 'U' tendrá que viajar a Trujillo.

"No sé si nos perjudica, eso vamos a verlo. Obviamente que jugar en la altura es un desgaste mucho más grande que jugar en Trujillo. Después, tenemos que ser conscientes y tener la mentalidad clara que se vienen dos partidos importantes", concluyó.

¿Cuándo juegan Universitario vs Sport Boys por el Torneo Clausura?

El partido de Universitario vs Sport Boys está programado para disputarse el miércoles 4 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate. Este nuevo episodio del clásico Lima-Callao será válido por la fecha 14 del Torneo Clausura y dará inicio desde las 8.30 p. m. (hora peruana). Cabe señalar que este compromiso no se pudo disputar en su fecha habitual por disposición policial.