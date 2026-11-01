Universitario de Deportes disputa actualmente el título del Torneo Clausura y, al mismo tiempo, apunta al tetracampeonato de la Liga 1 2026. A la par, el club ya trabaja en la planificación de la temporada 2027, por lo que deberá considerar la posible salida de 13 futbolistas cuyos contratos vencen en diciembre de este año, entre ellos Jairo Concha.

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Los 13 jugadores que están cerca de irse de Universitario en 2027 cuyos contratos acaban en 2026

En el plantel actual de Universitario hay 13 futbolistas cuyos acuerdos vencen el 31 de diciembre de 2026, por lo que su salida del equipo parece más próxima de lo previsto. Sin embargo, se conoció que la directiva crema ya trabaja en sus renovaciones. A continuación, te presentamos la lista de jugadores que su vínculo con el cuadro crema concluye a fin de año:

Fabián Cabanillas

Horacio Calcaterra

Aldo Corzo

Andy Polo

Miguel Vargas

Héctor Fértoli

Bryan Reyna

Jorge Gutiérrez

José Rivera

Jorge Murrugarra

Jairo Concha

Caín Fara

Jhefferson Rodríguez

Caín Fara, Jairo Concha, Andy Polo, Jorge Murrugarra y Aldo Corzo pertenecen a los 13 jugadores que su contrato con Universitario termina en 2026

Cabe señalar que, entre los nombres mencionados, únicamente Concha, Polo, Vargas y Rivera mantienen negociaciones avanzadas para renovar su vínculo con Universitario de Deportes de cara a las temporadas siguientes; no obstante, todavía no se ha oficializado.

Por su lado, Jairo Concha reveló en una entrevista, antes de su viaje a Trujillo para disputar el partido frente a Atlético Grau, que mantiene conversaciones y negociaciones con el club merengue de cara a una posible renovación.

Mientras tanto, Andy Polo, según confirmó Gustavo Peralta en agosto de 2026, renovó por tres temporadas más, hasta el 2029, por lo que continuará en la escuadra crema y seguirá siendo capitán y referente.

Asimismo, la continuidad del portero Miguel Vargas sigue en discusión, pues, según señaló Peralta, Universitario quiere que permanezca en el equipo; no obstante, también se evalúa una posible salida para que pueda ganar continuidad como titular en otro club.

Por último, en agosto de 2026, el mismo comunicador Gustavo Peralta señaló que los representantes de José Rivera recibieron el fuerte interés del club merengue para renovar su vínculo en las temporadas siguientes.