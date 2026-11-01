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Bustos elogió a dos futbolistas de Universitario tras victoria ante Grau: "Me la hacen difícil"

Fabián Bustos se rindió en elogios ante dos jugadores de Universitario de Deportes tras vencer a Atlético Grau por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Fabián Bustos se rindió en elogios ante dos futbolistas de Universitario tras vencer a Atlético Grau
Fabián Bustos se rindió en elogios ante dos futbolistas de Universitario tras vencer a Atlético Grau | Composición: Líbero/ Liga 1
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Universitario de Deportes ganó 3-1 a Atlético Grau por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Mansiche de Trujillo. Tras el encuentro, Fabián Bustos, técnico del cuadro merengue, se rindió en elogios ante dos jugadores del club crema: estamos hablando de Lisandro Alzugaray y Edison Flores.

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Fabián Bustos se rindió en elogios ante dos futbolistas de Universitario tras vencer a Atlético Grau

En rueda de prensa, Bustos fue preguntado por Alzugaray y Flores, quienes en los últimos encuentros han venido alternándose. Ante ello, el entrenador argentino dejó claro que ambos futbolistas son muy importantes, tienen calidad y suelen aparecer con goles en los momentos oportunos.

Fabián Bustos se rindió en elogios ante Edison Flores y Lisandro Alzugaray, futbolistas de Universitario, tras vencer a Atlético Grau

Fabián Bustos se rindió en elogios ante Edison Flores y Lisandro Alzugaray, futbolistas de Universitario, tras vencer a Atlético Grau

"Me la hacen difícil, ambos tienen zurdas mágicas, han anotado goles importantísimos para conseguir estos resultados. El equipo no solo es los once que inician, también son los que están en banca y lo que se quedaron en Lima. Seguimos enfocados en lo nuestro y nos quedan tres finales", afirmó.

En medio de sus elogios hacia los dos jugadores de Universitario, Fabián Bustos remarcó que todos los futbolistas que integran el plantel del club crema son fundamentales para él y que todos serán indispensables en la parte decisiva del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Lisandro Alzugaray en Universitario 2026

Lisandro Alzugaray se ha consolidado como uno de los máximos anotadores de Universitario de Deportes y ya suma 7 goles en toda la temporada 2026, entre el Apertura, el Clausura y la Copa Libertadores.

Edison Flores en Universitario 2026

Edison Flores, por su parte, suma 4 goles entre el Torneo Apertura y el Clausura, en una progresión de menos a más que lo ha devuelto a ser una de las principales figuras del equipo en este 2026.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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