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Andy Polo, figura de Universitario, fue rotundo con Sport Boys: "No podemos dar tregua"

Andy Polo, futbolista de Universitario de Deportes, lanzó fuerte comentario sobre el partido ante Sport Boys por el Torneo Clausura 2026.

Luis Blancas
Andy Polo dio fuerte comentario sobre el Universitario vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026
Andy Polo dio fuerte comentario sobre el Universitario vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026 | Composición: Libero
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Universitario de Deportes consiguió una importante victoria ante Atlético Grau y ahora tiene la mirada puesta en su próximo desafío frente a Sport Boys por el Torneo Clausura 2026. Tras el triunfo, Andy Polo se pronunció sobre el presente del equipo crema y dejó en claro que no pueden confiarse en esta recta final del campeonato.

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Andy Polo dio fuerte comentario sobre el Universitario vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026

Polo señaló que el plantel ya dejó atrás el resultado conseguido ante los piuranos y se encuentra mentalizado en el siguiente compromiso que es ante Sport Boys. Asimismo, remarcó que Universitario necesita mantener la concentración para no dejar escapar puntos importantes.

"Sabemos que no podemos dar tregua a nada, ahora se viene el partido contra Sport Boys. Este partido para nosotros ya acabó y ya ahora enfocarnos en Sport Boys", manifestó.

Por otro lado, el extremo merengue explicó que la prioridad del equipo es concentrarse en su propio rendimiento y en el trabajo que realizan diariamente, sin prestar demasiada atención a otros factores. En ese sentido, destacó el esfuerzo colectivo como una de las claves para seguir consiguiendo buenos resultados.

"Nosotros nos enfocamos en lo que podemos hacer nosotros, en el trabajo del día a día, en el esfuerzo de cada compañero y así vamos pasando día a día", sostuvo.

Andy Polo explicó el pensar de Universitario de cara a la final de la Liga 1 2026

Finalmente, Andy Polo resaltó el buen ambiente que existe dentro del vestuario de Universitario y aseguró que el grupo está recuperando una identidad que lo caracterizaba. También reconoció que afrontan cada encuentro como una final, conscientes de que no pueden bajar los brazos en la pelea por sus objetivos.

“Estamos bien, sabemos que es paso a paso y cada partido es una final para nosotros. Estamos consiguiendo esa esencia que antes teníamos. El grupo está fuerte, humilde, con mucha fe y sobre todo contenta por el partido de hoy", sentenció.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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