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Universitario declinó convocatoria de Caín Fara a Palestina por insólito motivo para la fecha FIFA

¿Qué pasó? Caín Fara había sido convocado por la selección asiática, pero finalmente, se quedará en el cuadro merengue.

Gary Huaman
Caín Fara no jugará por la selección de Palestina debido a una insólita razón.
Caín Fara no jugará por la selección de Palestina debido a una insólita razón. | Foto: composición Líbero
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Los hinchas de Universitario de Deportes acaban de recibir una noticia bastante positiva tras el triunfo por 3-1 ante Atlético Grau. Sucede que uno de los jugadores que había sido convocado por su selección, finalmente no viajará y se quedará con el plantel merengue. ¿De quién estamos hablando? Caín Fara.

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El defensor de 32 años tiene doble nacionalidad: argentino y palestino, por lo que desde hace un tiempo está representando a la selección asiática. Sin embargo, en esta oportunidad, no podrá participar en el amistoso internacional ante Irán el próximo 14 de noviembre por una insólita razón.

¿Por qué Caín Fara no jugará por la selección de Palestina?

Luego de la victoria ante Atlético Grau por el Torneo Clausura, el periodista Gustavo Peralta reveló que el cuadro merengue decidió declinar esta convocatoria porque Palestina no hizo el llamado en el tiempo estimado que manda FIFA.

"Caín Fara fue convocado por Palestina, sin embargo, entiendo que la convocatoria se ha declinado por parte de Universitario a partir de que Palestina no lo hizo en el tiempo establecido como manda FIFA. No lo hizo en los 15 días que tenía que hacerlo, sino en mucho menos tiempo y por lo tanto, Caín Fara no terminará yendo a jugar con su selección que tiene un amistoso”, señaló el comunicador.

Caín Fara seguirá en Universitario de Deportes.

Caín Fara seguirá en Universitario de Deportes.

De esta manera, el cuadro crema podrá quedarse con el defensor argentino durante la fecha internacional FIFA y estará mentalizado en el último encuentro por el Torneo Clausura ante Sport Huancayo.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Luego del duelo ante Atlético Grau, Universitario de Deportes se medirá contra Sport Boys este miércoles 4 de noviembre en el Estadio Monumental desde las 8.30 p. m. y contará con transmisión de L1 Max.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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