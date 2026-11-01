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¡Golazo! Lisandro Alzugaray marcó de tiro libre el 3-1 de Universitario sobre Atlético Grau
Lisandro Alzugaray apareció nuevamente para anotar de tiro libre un golazo y el 3-1 de Universitario de Deportes sobre Atlético Grau por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Universitario de Deportes ya ganaba 2-1 ante Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, pero seguía en busca de un tanto que le diera mayor tranquilidad hasta que Lisandro Alzugaray apareció para anotar, de tiro libre, el 3-1 a favor del conjunto merengue sobre los piuranos.
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Lisandro Alzugaray anotó de tiro libre el 3-1 de Universitario sobre Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026
En el minuto 75 del segundo tiempo, Alzugaray tomó el balón para firmar el 3-1 de Universitario frente a Atlético Grau en el Estadio Mansiche de Trujillo.
Con su tanto, el atacante argentino festejó junto a sus compañeros y con toda la afición crema que viajó hasta la ciudad de la eterna primavera para alentar a su equipo, en su objetivo de conquistar el título del Torneo Clausura.
Video: L1MAX
Con esta anotación, Lisandro Alzugaray alcanza su cuarto tanto con Universitario de Deportes en el Torneo Clausura y el sexto en toda la temporada 2026 de la Liga 1. Además, gracias a su gol en la Copa Libertadores, el argentino ya acumula 7 conquistas, por lo que se consolida como uno de los máximos artilleros del conjunto merengue.
Universitario ganó 3-1 a Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026
Con anotaciones de Andy Polo, Alzugaray y Gianluca Lapadula, Universitario se impuso por 3-1 a Atlético Grau en la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio Mansiche de Trujillo. Gracias a este triunfo, el conjunto crema se afianzó como líder absoluto del segundo certamen del año.
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