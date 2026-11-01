0
EN VIVO
Previa Universitario vs Atlético Grau por Torneo Clausura
EN DIRECTO
Boca Juniors vs River Plate por Liga Profesional

Romero reveló qué cambió en Universitario con Bustos tras las etapas de Rabanal y Cúper: "Confianza"

El portero no dudó en destacar el trabajo que está realizando Fabián Bustos en Universitario, en comparación con las etapas de Javier Rabanal y Héctor Cúper.

Antonio Vidal
Diego Romero reveló qué cambió en Universitario con Fabian Bustos tras las etapas de Javier Rabanal y Héctor Cúper
Diego Romero reveló qué cambió en Universitario con Fabian Bustos tras las etapas de Javier Rabanal y Héctor Cúper | Composición Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes atraviesa un nuevo momento futbolístico tras el regreso de Fabián Bustos al banquillo. El técnico argentino volvió a asumir las riendas del equipo luego de las etapas de Javier Rabanal y Héctor Cúper, por lo que su conocimiento del plantel ha sido un factor importante para recuperar la confianza del grupo. En ese contexto, Diego Romero se pronunció sobre las diferencias que percibe entre los procesos de los tres entrenadores.

Jorge Abdiel Gutiérrez tomó firme decisión ante su poca participación en Universitario

PUEDES VER: Jorge Abdiel Gutiérrez tomó firme decisión tras no consolidarse en Universitario: "Dar ese paso"

Diego Romero explicó el cambio de Universitario con Bustos tras las etapas de Rabanal y Cúper

El guardameta crema destacó que el equipo siempre tuvo la intención de desarrollar la idea de juego que proponía cada técnico, aunque reconoció que la familiaridad con Bustos ha sido importante en esta nueva etapa. Durante una conversación con el medio Inka Digital TV, el portero explicó que el plantel ya conoce la metodología de trabajo del estratega argentino, debido a la experiencia que compartieron anteriormente.

“El equipo siempre intentó jugar y hacer lo que el técnico quería. Ahora que está Fabián, obviamente ya lo conocemos, hemos trabajado con él y la verdad que el equipo está con confianza y con muchas ganas de poder lograr los objetivos”, precisó Romero. De esta manera, el arquero de la 'U' resaltó la confianza que ha recuperado el grupo con el regreso de Bustos.

Fabián Bustos, Universitario de Deportes

Fabián Bustos volvió a Universitario para la recta final del Torneo Clausura

Próximo partido de Universitario

El próximo partido de Universitario de Deportes será ante Atlético Grau, este domingo 1 de noviembre, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 3.30 p. m. (hora peruana) en el estadio IPD Mansiche de Trujillo. Los dirigidos por Fabián Bustos buscarán sumar tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por el título. El compromiso será transmitido por L1 MAX y L1 Play.

Trayectoria de Fabián Bustos

  • Universitario de Deportes (Perú)
  • Millonarios FC (Colombia)
  • Club Olimpia (Paraguay)
  • América-MG (Brasil)
  • Barcelona SC (Ecuador)
  • Santos FC (Brasil)
  • Delfín SC (Ecuador)
  • LDU de Portoviejo (Ecuador)
  • Manta FC (Ecuador)
  • CD Macará (Ecuador)
  • Técnico Universitario (Ecuador)
  • Imbabura SC (Ecuador)
  • Deportivo Quito (Ecuador)
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Comisión Disciplinaria impuso sanciones contra Alianza Lima en plena disputa del Torneo Clausura

  2. Cristal tomó fuerte postura con Hernán Barcos tras cruce con Guede: "Me solidarizo con el fútbol"

  3. Jorge Abdiel Gutiérrez tomó firme decisión tras no consolidarse en Universitario: "Dar ese paso"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano