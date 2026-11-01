Romero reveló qué cambió en Universitario con Bustos tras las etapas de Rabanal y Cúper: "Confianza"

Universitario de Deportes atraviesa un nuevo momento futbolístico tras el regreso de Fabián Bustos al banquillo. El técnico argentino volvió a asumir las riendas del equipo luego de las etapas de Javier Rabanal y Héctor Cúper, por lo que su conocimiento del plantel ha sido un factor importante para recuperar la confianza del grupo. En ese contexto, Diego Romero se pronunció sobre las diferencias que percibe entre los procesos de los tres entrenadores.

Diego Romero explicó el cambio de Universitario con Bustos tras las etapas de Rabanal y Cúper

El guardameta crema destacó que el equipo siempre tuvo la intención de desarrollar la idea de juego que proponía cada técnico, aunque reconoció que la familiaridad con Bustos ha sido importante en esta nueva etapa. Durante una conversación con el medio Inka Digital TV, el portero explicó que el plantel ya conoce la metodología de trabajo del estratega argentino, debido a la experiencia que compartieron anteriormente.

“El equipo siempre intentó jugar y hacer lo que el técnico quería. Ahora que está Fabián, obviamente ya lo conocemos, hemos trabajado con él y la verdad que el equipo está con confianza y con muchas ganas de poder lograr los objetivos”, precisó Romero. De esta manera, el arquero de la 'U' resaltó la confianza que ha recuperado el grupo con el regreso de Bustos.

Fabián Bustos volvió a Universitario para la recta final del Torneo Clausura

Próximo partido de Universitario

El próximo partido de Universitario de Deportes será ante Atlético Grau, este domingo 1 de noviembre, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 3.30 p. m. (hora peruana) en el estadio IPD Mansiche de Trujillo. Los dirigidos por Fabián Bustos buscarán sumar tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por el título. El compromiso será transmitido por L1 MAX y L1 Play.

Trayectoria de Fabián Bustos