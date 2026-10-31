¿Alejandro Tobar llega a Universitario para la siguiente temporada? Lo último que sabe del fichaje

Universitario se encuentra preparando su próximo encuentro contra Atlético Grau; sin embargo, también empieza a pensar en la siguiente temporada de la Liga 1. Los cremas, que esperan convertirse en tetracampeones, saben que no pueden repetir los errores del pasado que los llevaron a perder puntos valiosos durante esta campaña.

En este contexto, en las últimas horas se conoció el nombre de Alejandro Tobar, futbolista que actualmente milita en LDU Quito. No obstante, también surgieron detalles sobre su futuro y la posibilidad de que llegue a Ate para la próxima temporada.

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¿Alejandro Tobar llega a Universitario para la siguiente temporada de la Liga 1?

De acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta, el volante ecuatoriano nacido en Ibarra no está en contacto con la tienda crema. Según lo explicado tanto el representante del jugador como el club han negado este acercamiento.

“¿Sobre Alejandro Tobar? Su representante descarta contacto con Universitario y desde el club crema lo mismo. No hay nada”, dio a conocer Peralta.

Alejandro Tobar no mantienen contacto con Universitario

¿Por qué se vincula a Alejandro Tobar con Universitario?

La vinculación de Alejandro Tobar con Universitario surgió a raíz de la información compartida por el periodista deportivo Nicolás Ayala, de La Radio Redonda y Federación Postera de Ecuador. Según indicó, el club crema estaría interesado en conseguir el préstamo del futbolista desde Liga Deportiva Universitaria de Quito por toda la temporada 2027.

“Universitario de Deportes es uno de los equipos que busca el préstamo de Alejandro Tobar por una temporada. El mediocampista tiene vínculo hasta finales de 2028 con Liga”, afirmó en su cuenta de X, antes Twitter.

Alejandro Tobar, futbolista de LDU, fue vinculado con Universitario

Historial de fichajes de Alejandro Tobar