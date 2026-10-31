Edison Flores fue sorprendido en plena entrevista por exigencia de un hincha: "Patea de afuera"

Universitario se prepara para su encuentro contra Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. Este sábado 31 de octubre, los dirigidos por Fabián Bustos viajaron a Piura para afrontar el compromiso ante el elenco sullanero. Como es habitual, fueron abordados por los medios de comunicación para hablar sobre sus sensaciones de cara al encuentro. En ese contexto, Edison Flores brindó declaraciones; sin embargo, el popular 'Orejas' fue sorprendido durante la entrevista por la exigencia de un hincha.

Edison Flores fue sorprendido en plena entrevista por exigencia de un hincha de Universitario

El jugador se encontraba conversando con los medios cuando de fondo se puede escuchar a un seguidor que le pedía que en el partido dispare desde fuera del área. "'Orejas', patea de afuera, tienes buena pega. Tienes buena zurda", fueron las palabras del ahora mediocentro ofensivo.

Edison Flores se pronuncia sobre el partido entre Universitario vs Atlético Grau

Durante su diálogo con la prensa, el popular 'Orejas' señaló que Universitario afrontará el duelo de este domingo y los compromisos restantes del Clausura como verdaderas finales. Esto, debido a la importancia de cada punto y a lo ajustada que se encuentra la tabla de posiciones en la etapa decisiva del campeonato peruano.

"Es un partido muy importante con un rival muy difícil. Vamos con el fin de poder hacer un buen partido para poder conseguir lo que nosotros queremos, seguir y estar peleando hasta el final, porque esto está muy apretado. Vamos a dar lo mejor. Toca un nuevo partido, dependemos de nosotros. Este domingo va a ser una final para nosotros y va a ser con un gran equipo", dijo.

Rendimiento de Edison Flores con Universitario

Durante la presente temporada, Edison Flores registra 4 goles y 4 asistencias con Universitario en la Liga 1. En el Torneo Apertura disputó 13 partidos, marcó 3 tantos y brindó 2 asistencias. Mientras que en el Clausura suma 5 encuentros, con 1 gol y 2 asistencias.

