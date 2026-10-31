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Alineaciones Universitario vs Atlético Grau por Clausura: El once de Fabian Bustos para su regreso al banquillo

Universitario se alista para enfrentar a Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura, en un encuentro que marcará el regreso de Fabián Bustos al banquillo tras cumplir su suspensión.

Antonio Vidal
Alineaciones Universitario vs Atlético Grau por Clausura
Alineaciones Universitario vs Atlético Grau por Clausura | Composición Líbero
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Universitario de Deportes se prepara para visitar a Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El cotejo marcará el regreso de Fabián Bustos al banquillo crema tras cumplir su suspensión, por lo que el técnico buscará una victoria que permita al equipo seguir peleando por sus objetivos en el campeonato.

Por su parte, Grau buscará un triunfo en casa que le permita superar el tropiezo sufrido ante Cienciano, equipo frente al que cayó goleado por 3-0. Por ello, en esta nota te presentamos los posibles onces de ambas escuadras.

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Alineaciones Universitario vs Atlético Grau por Torneo Clausura

El elenco crema presentaría un esquema con Diego Romero como guardameta. La defensa estaría conformada por Caín Fara, Williams Riveros y Anderson Santamaría como centrales, mientras que César Inga ocuparía el sector izquierdo. Por su parte, Andy Polo jugaría por la banda derecha. Jairo Concha y Horacio Calcaterra se encargarían de la creación y distribución del balón, mientras que Edison Flores estaría más adelantado. En ataque, Alex Valera y Gianluca Lapadula formarían la dupla ofensiva.

  • Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Edison Flores, César Inga; Alex Valera y Gianluca Lapadula.

Por su parte, los piuranos tendrían a Patricio Álvarez bajo los tres palos, con Alfaro, Ignacio Tapia, Rodrigo Tapia y Acevedo en la línea defensiva. En el mediocampo aparecerían Pablo Lavandeira, Oncoy, Guarderas y Vásquez. En la ofensiva, Fernández y Aldair Vázquez ocuparían posiciones de ataque.

  • Atlético Grau: Álvarez, Alfaro, Tapia, Acevedo, Tapia, Lavandeira, Oncoy, Guarderas, Vásquez, Fernández, Vázquez
Entradas Universitario vs Atlético Grau: precios y dónde comprar boletos

Alineaciones de Universitario vs Atlético Grau

Universitario vs Atlético Grau: Fecha, hora y canal

Universitario visitará a Atlético Grau el domingo 1 de noviembre, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 3.30 p. m. (hora peruana) en el estadio IPD Mansiche de Trujillo. Los cremas buscarán sumar tres puntos importantes en su lucha por el campeonato, mientras que el cuadro piurano intentará recuperarse tras su derrota ante Cienciano. El partido será transmitido por L1 MAX y L1 Play.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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