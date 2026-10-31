Carlos Desio reveló si continuará como técnico de Sport Boys: "Falta que den la comunicación"

Sport Boys aspira a cerrar el 2026 de la mejor manera, con la clasificación a un torneo internacional; no obstante, la directiva ya realiza gestiones pensando en el mercado de fichajes de 2027, año en el que el club del Callao celebrará sus 100 años de vida institucional. Por ello, también vienen encaminando la renovación del técnico Carlos Desio.

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Carlos Desio confirmó si seguirá como entrenador de Sport Boys

El futuro de Carlos Desio en Sport Boys está encaminado. El entrenador argentino reveló que ya llegó a un acuerdo para continuar al frente del equipo rosado y que incluso tiene todo firmado. Sin embargo, todavía espera que la institución haga oficial su continuidad mediante un anuncio.

"Está todo hablado, está todo firmado, falta que den la comunicación ellos, no sé por qué se tardan pero esperemos que todo vaya bien y que no se cambie nada sobre la hora. Yo quiero seguir en el Boys, está todo bien encaminado y no falta nada para que yo siga siendo el técnico", manifestó antes de viajar a Cusco.

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Cabe señalar que el técnico argentino arribó al conjunto chalaco en marzo de 2026 y, desde entonces, ha dirigido 29 partidos, logrando ubicar a Boys en la parte alta del campeonato. No obstante, en la actualidad el rendimiento del equipo ha ido de más a menos, aunque todavía conserva opciones de clasificar a un torneo internacional sudamericano.

¿Cómo le va a Carlos Desio en Sport Boys?

Como entrenador de Sport Boys en la Liga 1 2026 y la Copa de la Liga 2026, Carlos Desio ha dirigido 29 partidos, en los que obtuvo 13 victorias, 7 empates y 9 derrotas. Con ese rendimiento, el equipo se ha acercado a los puestos de clasificación para la Copa Sudamericana, por lo que el técnico busca sumar triunfos en las últimas fechas para seguir metido en la pelea.