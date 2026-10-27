Sport Boys contará con ex Santos para la próxima temporada en la Liga 1: "Por un año"

Sport Boys se viene preparando para su próximo compromiso contra Cusco FC por la fecha 15 del Torneo Clausura, mientras la directiva y el comando técnico también trabajan en la planificación de la temporada 2027, un año especial para la institución rosada, que celebrará su centenario. En ese contexto, el club ya empieza a definir las decisiones que marcarán su futuro deportivo, por lo que no han dudado en contar con un ex Santos de Brasil para la próxima temporada: hablamos de Carlos Desio.

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Sport Boys renueva con Carlos Desio para su centenario

De acuerdo con la información del periodista Diego Sotomayor, Desio continuará al mando de Boys durante la temporada del centenario. El entrenador argentino, junto con su cuerpo técnico, viene evaluando el plantel y tiene decidido con qué futbolistas contará y quiénes no continuarán en el equipo para el próximo año.

Una de las prioridades de la institución chalaca será definir las renovaciones y los posibles fichajes de cara al 2027. Estas decisiones estarán sujetas al presupuesto del club, por lo que la conformación del plantel dependerá de los recursos disponibles para afrontar una campaña importante en la historia del club chalaco.

Según lo señalado por el comunicador, se entiende que el presupuesto para la próxima temporada será mayor debido a la relevancia del centenario. Esto podría permitirle al cuadro rosado tener un margen más amplio para negociar la continuidad de algunos jugadores e incorporar refuerzos que se ajusten a las necesidades del entrenador.

"Carlos Desio continuará en Boys en el centenario. DT, apoyado de su cuerpo técnico, tiene decidido con que jugadores contar y con quienes no en 2027. Renovaciones y fichajes se ajustarán al presupuesto del club. Se entiende que por ser un año importante el presupuesto será mayor", informó el periodista vía X.

Carlos Desio renovó por un año más con Sport Boys

Equipos donde estuvo Carlos Desio