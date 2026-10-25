Emilio Saba reveló si dejará a Sport Boys en su Centenario para irse a Alianza Lima

Sport Boys consiguió un triunfazo ante FC Cajamarca por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. No obstante, la ‘Misilera’ ya debe empezar a planificar la próxima temporada del campeonato peruano, especialmente en lo relacionado con los jugadores que podrían dejar el club tras destacar con su rendimiento. En ese contexto, en los últimos días se conoció el interés de Alianza Lima por Emilio Saba, lateral derecho que representa a la selección de Palestina y que se perfila como una posible incorporación blanquiazul. Ante esta situación, el propio futbolista reveló que dejará Boys en su año de centenario para mudarse a La Victoria.

Emilio Saba reveló si dejará a Sport Boys para irse a Alianza Lima

En diálogo con nuestro colega Ángel Curo, tras el triunfo de Boys, el jugador de 25 años fue consultado por su celebración con la hinchada luego de anotar el 3-2. Al respecto, el lateral derecho confirmó que su gesto estuvo dirigido a los aficionados y aprovechó para dejarles un mensaje pidiendo que confíen en su rendimiento y aseguró que entregará lo mejor de sí mientras vista la camiseta rosada.

“Es un mensaje de hincha, que a toda la gente de Boys. Mira, esos temas externos maneja mi representante (sobre el tema de Alianza Lima), pero es un mensaje que mientras que estoy acá, mientras que yo estoy defendiendo los colores de Boys, voy a dar todo por el escudo, por Boys, que no duden de eso, que yo me voy a dar al máximo y ese es el mensaje que quería dar”, declaró Saba.

Emilio Saba suena para llegar a Alianza Lima para la Liga 1 2027

¿Qué se sabe del fichaje de Emilio Saba por Alianza Lima?

Alianza Lima ya trabaja en la planificación de la próxima temporada y busca reforzar su plantel tras el rendimiento irregular de algunos futbolistas. En ese contexto, el periodista Silvio Valencia reveló en el programa Embasados que Emilio Saba estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador blanquiazul.

“Emilio Saba va a Alianza Lima. Va a ser su nuevo jugador, ya está al 99.9% su fichaje”, afirmó el comunicador, quien dio prácticamente por concretada la llegada del lateral derecho a Matute. De confirmarse la operación, el futbolista dejaría Sport Boys para afrontar un nuevo desafío en La Victoria.

¿Hasta cuándo es el contrato de Emilio Saba?

El contrato de Emilio Saba con los rosados vence el 31 de diciembre de 2026, por lo que su posible llegada al elenco íntimo se podría dar al finalizar la presente temporada.