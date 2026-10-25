Sebastián Penco reveló si volverá a Sport Boys para el Centenario 2027: "Tengo la ilusión"

Sport Boys se aproxima a vivir en 2027 el año de su centenario, por lo que ya trabaja con el objetivo de coronarse campeón al cierre de la temporada y festejarlo junto a sus aficionados del Callao. En ese contexto, Sebastián Penco, recordado por su papel como goleador del conjunto rosado, salió a aclarar si regresará al equipo.

Sebastián Penco confirmó si regresará a Sport Boys para el centenario 2027

Luego de concluir el encuentro frente a FC Cajamarca, y en las inmediaciones del Estadio Miguel Grau del Callao, el periodista Ángel Curo conversó con Penco para preguntarle si volverá a Boys en 2027 de cara al año del centenario.

El exfutbolista retirado, de 43 años, afirmó que piensa regresar a la escuadra rosada y que le ilusiona aportar todo lo aprendido en el ámbito administrativo de cara al año del centenario.

“Ahí estamos, tratar de presentar mis proyectos Siempre tengo la ilusión de volver al club y aportar lo que aprendí. Vamos Boys toda la vida”, afirmó.

¿Cómo le fue a Sebastián Penco en Sport Boys?

Sebastián Penco dejó una huella importante y muy apreciada en Sport Boys entre 2019 y 2021, periodo en el que marcó 26 goles en 58 encuentros. El atacante argentino se afianzó con rapidez como la principal referencia ofensiva del equipo y como su máximo artillero en las temporadas 2019 y 2020. Su esfuerzo dentro del campo y sus goles decisivos no solo fueron claves para que el club mantuviera la categoría en etapas complicadas, sino que además lo ubicaron como el cuarto extranjero con más tantos en la historia de la institución chalaca.

Su influencia alcanzó su punto más alto en la temporada 2021, cuando fue una pieza decisiva para que el conjunto lograra una clasificación histórica a la Copa Sudamericana, después de 21 años sin presencia internacional. Pese al profundo aprecio de la afición rosada, su ciclo en el Callao concluyó a finales de ese mismo año, ya que la directiva optó por no renovar su contrato por motivos presupuestarios, con lo que se cerró una etapa muy exitosa en el fútbol peruano.