Revelan la decisión final de Sport Boys sobre el futuro de Carlos Desio: "Acuerdo"

Sport Boys ha sufrido un bajón futbolístico en las últimas fechas del Torneo Clausura. Tras ser eliminados de la Copa de la Liga Caliente 2026, los rosados perdieron sus dos siguientes encuentros en esta segunda parte del campeonato. Esto complica sus aspiraciones de luchar por el Clausura o algún torneo internacional. En ese contexto, en las últimas horas se conoció que la directiva tomó una decisión final sobre el futuro del DT Carlos Desio.

Revelan la decisión final de Sport Boys sobre el futuro de Carlos Desio como entrenador

Según información del periodista Gustavo Peralta Coello, el estratega argentino tuvo una reunión con el administrador de la institución y las negociaciones habrían llegado a buen puerto para que Desio sea el entrenador del centenario el próximo año. No obstante, la directiva le planteó como principal requisito que la 'Misilera' termine de la mejor forma la Liga 1 2026.

"Carlos Desio, entiendo que ayer tuvo una reunión con gente de la administración, entiendo directamente con Martín Noriega que es el administrador. Se ha avanzado muchísimo, se puede decir que hay un acuerdo para que continúe y sea el técnico de Boys en el centenario, pero no se terminó de finiquitar la formalidad”, señaló en el programa ‘Hablemos de MAX’.

"Lo que se ha dicho, se han dado una serie de lineamientos que entiendo, está muy de acuerdo el técnico con esos lineamientos. Uno de esos, además de otras cosas, es que termine muy bien el Clausura, que mejore, que recupere el paso Boys", añadió.

De esta manera, Carlos Desio estaría cerca de extender su vínculo con Sport Boys para la temporada 2027, año en que el club celebrará su centenario. Sin embargo, el técnico argentino tendrá el desafío de mejorar los resultados en el Torneo Clausura para terminar la campaña de la mejor manera y cumplir con las exigencias de la directiva rosada.

¿Cómo va Sport Boys en el Torneo Clausura?

Tras su última derrota ante Juan Pablo II, Sport Boys quedó relegado en el puesto 10 de la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 18 puntos, a siete unidades del líder Sporting Cristal. En cuanto a la tabla acumulada, los rosados marchan en el puesto 12 con 34 puntos.