Sport Boys confirmó si Carlos Desio continuará siendo su entrenador: "Solo faltan detalles"

Más allá de los últimos malos resultados que obtuvo Sport Boys, lo cierto es que la campaña que viene cumpliendo desde que Carlos Desio asumió las riendas ha sido destacada y todavía tiene chances de conquistar el Torneo Clausura. Eso sí, en los últimos días había surgido la información sobre cuestionamientos a la continuidad del argentino en el primer puerto.

Diferentes periodistas deportivos habían asegurado que en la ‘Misilera’ se estaba cuestionando al estratega de cara al centenario, esto tras quedar fuera de la Copa de la Liga y además complicar sus chances en la Liga 1, luego de perder tres partidos seguidos con Alianza Atlético.

Sin embargo, Mario Flores, gerente de Sport Boys, desmintió estas versiones y aseguró que en breve se debe cerrar la renovación de Desio, por lo que todo apunta a que será el encargado de guiar al cuadro chalaco en el año de su centenario.

"No sé de donde salió la información que se han frenado la renovación. Queremos que Carlos (Desio) se quede para el 2027. Solo faltan detalles yo hablo con su agente Alejandro Espinoza, esta semana se debe estar cerrando", dijo Flores en diálogo con el periodista Alfredo Ccasa, de TV Perú.

Carlos Desio es técnico de Sport Boys

Recordemos que en 27 partidos dirigidos con Sport Boys, Carlos Desio suma 12 victorias, además de siete empates y ocho derrotas. Asumió en marzo para reemplazar al colombiano Jaime De la Pava, cesado por malos resultados.

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