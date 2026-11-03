Mr. Peet criticó a dos futbolistas de Universitario pese a triunfo sobre Atlético Grau: "Irregulares"

Universitario de Deportes consiguió tres puntos de oro en su visita a Atlético Grau. Los cremas derrotaron por 3-1 al ‘Patrimonio de Piura’ en el Estadio IPD Mansiche y se mantienen firmes en su lucha por conquistar el Torneo Clausura. Tras el final del compromiso, el narrador deportivo Peter Arévalo, más conocido como ‘Mr. Peet’, analizó el triunfo merengue en Trujillo y apuntó sus dardos contra dos jugadores de la ‘U’.

Mr. Peet criticó a dos futbolistas de Universitario pese a triunfo ante Atlético Grau

Durante la última emisión de su programa de YouTube 'Madrugol', el relator futbolístico cuestionó los desempeños de Diego Romero y Gianluca Lapadula en el triunfo crema. Arévalo responsabilizó al '1' de Universitario por el gol de Atlético Grau que llegó de pelota parada tras un mal despeje del guardameta con los puños.

"El fútbol peruano no ha podido consolidar a un arquero. Tenemos arqueros irregulares, no hay un arquero que sobresalga del resto. Romero se mueve dentro de la irregularidad también como Duarte. Universitario sufre un gol porque hay responsabilidad del arquero. Pudo haber tomado otra decisión Romero", dijo.

Respecto a 'Lapagol', autor del segundo gol de Universitario, Mr. Peet cuestionó su poca eficacia de cara al arco rival: "Universitario empezó a perder situaciones de gol en los pies de Lapadula, que estuvo, más allá del gol, estuvo errático. Muestra ansiedad y eso te lleva a la torpeza", añadió.

Mr. Peet cuestionó a Gianluca Lapadula y Diego Romero en Universitario

Así, Mr. Peet no dejó pasar por alto los errores que, a su consideración, cometieron Diego Romero y Gianluca Lapadula ante Atlético Grau. Pese a que ambos fueron parte de una victoria importante, el narrador expresó su preocupación por el rendimiento que mostraron en el Mansiche.

Próximo partido de Universitario

Vale resaltar que Universitario afrontará su próximo partido este miércoles 4 de noviembre a las 8.30 p. m., cuando reciba en el Estadio Monumental U Marathon a Sport Boys, por el duelo pendiente de la fecha 14.