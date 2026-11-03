Mr. Peet elogió a futbolista de la 'U' tras triunfo ante Atlético Grau: "El mejor en el fútbol peruano"

Universitario consiguió tres valiosos puntos en su visita a Atlético Grau. Los merengues vencieron por 3-1 al ‘Patrimonio de Piura’ y se mantienen firmes en la lucha por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 a falta de tres fechas para el cierre de temporada. Tras culminar el partido en Trujillo, el narrador deportivo Peter Arévalo, más conocido como ‘Mr. Peet’, destacó la actuación de un futbolista del cuadro crema.

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Mr. Peet elogió a futbolista de Universitario tras triunfo ante Atlético Grau

Durante la última emisión de su programa 'Madrugol', el relator futbolístico destacó el aporte de Andy Polo en el plantel hoy dirigido por Fabián Bustos. Arévalo precisó que, tras el regreso del estratega argentino, el carrilero derecho levantó su nivel considerablemente y no descartó que sea el mejor jugador del torneo local en dicha posición actualmente.

"Polo ha vuelto a ser el mismo jugador. Polo te marca una diferencia, por disciplina, por lo que transmite y porque es un jugador que, definitivamente, tiene un ida y vuelta distinto. Quizás en su puesto sea el mejor en el fútbol peruano, eso lo venimos diciendo hace bastante tiempo", señaló.

Andy Polo anotó en la victoria de Universitario sobre Atlético Grau. Foto: Liga 1

De esta manera, Mr. Peet resaltó la gran influencia de Andy Polo en Universitario durante las últimas jornadas. El periodista resaltó su capacidad para marcar diferencias por la banda derecha, además de su disciplina y despliegue físico, cualidades que, a su criterio, lo convierten actualmente en uno de los futbolistas más destacados de su posición en el fútbol peruano.

Números de Andy Polo con Universitario en 2026

Consolidado como titular indiscutible por el carril derecho, Andy Polo atraviesa una de sus mejores etapas con Universitario de Deportes. En lo que va del 2026, el futbolista registra 34 partidos jugados entre Torneo Apertura, Clausura y Copa Libertadores, con un saldo de tres goles y tres asistencias en 2982 minutos disputados.