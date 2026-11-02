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Se reveló si César Inga será baja para partido clave de Universitario ante Boys por el Clausura

Universitario se impuso 3-1 ante Atlético Grau y recuperó el primer lugar del Torneo Clausura, pero César Inga salió lesionado y generó las alertas en tienda crema.

Wilfredo Inostroza
César Inga salió lesionado del partido ante Atlético Grau
César Inga salió lesionado del partido ante Atlético Grau | Foto: Universitario Oficial
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Universitario de Deportes sigue en racha y esta vez obtuvo una importante victoria por 3-1 ante Atlético Grau, que le permite recuperar el primer lugar del Torneo Clausura y se ilusiona con el tetracampeonato. Sin embargo, una presunta lesión de César Inga preocupó a los aficionados del elenco crema.

Universitario vs Sport Boys por el Torneo Clausura de la Liga 1

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El lateral derecho salió a los 74 minutos y en su reemplazo ingresó el panameño Jorge Abdiel Gutiérrez, quien tuvo una aceptable actuación. Sin embargo, el exjugador de ADT ha venido siendo clave para los cremas en esta racha que le permite soñar con la coronación a fin de temporada.

Sobre esta situación, Gustavo Peralta, periodista de L1 MAX, aseguró que el jugador no padece una lesión de gravedad y su presencia para el encuentro ante Sport Boys no corre peligro.

"Lo de César Inga no es nada grave, fue simplemente una precaución, un calambre, y decidieron darle la posibilidad de que ingrese Jorge Abdiel Gutiérrez. No corre riesgo la presencia de César Inga en el partido a mitad de semana ante Sport Boys", dijo el comunicador en el post partido.

Universitario de Deportes

César Inga con camiseta de Universitario

César Inga y sus números en Universitario en la Liga 1 2026

César Inga ha disputado 28 partidos en la Liga 1 2026, sumando dos goles y tres asistencias con camiseta de Universitario de Deportes en la presente temporada.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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