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Se reveló si César Inga será baja para partido clave de Universitario ante Boys por el Clausura
Universitario se impuso 3-1 ante Atlético Grau y recuperó el primer lugar del Torneo Clausura, pero César Inga salió lesionado y generó las alertas en tienda crema.
Universitario de Deportes sigue en racha y esta vez obtuvo una importante victoria por 3-1 ante Atlético Grau, que le permite recuperar el primer lugar del Torneo Clausura y se ilusiona con el tetracampeonato. Sin embargo, una presunta lesión de César Inga preocupó a los aficionados del elenco crema.
PUEDES VER: Próximo partido de Universitario por el Clausura: fecha, hora y canal del partido contra Sport Boys
El lateral derecho salió a los 74 minutos y en su reemplazo ingresó el panameño Jorge Abdiel Gutiérrez, quien tuvo una aceptable actuación. Sin embargo, el exjugador de ADT ha venido siendo clave para los cremas en esta racha que le permite soñar con la coronación a fin de temporada.
Sobre esta situación, Gustavo Peralta, periodista de L1 MAX, aseguró que el jugador no padece una lesión de gravedad y su presencia para el encuentro ante Sport Boys no corre peligro.
"Lo de César Inga no es nada grave, fue simplemente una precaución, un calambre, y decidieron darle la posibilidad de que ingrese Jorge Abdiel Gutiérrez. No corre riesgo la presencia de César Inga en el partido a mitad de semana ante Sport Boys", dijo el comunicador en el post partido.
César Inga con camiseta de Universitario
César Inga y sus números en Universitario en la Liga 1 2026
César Inga ha disputado 28 partidos en la Liga 1 2026, sumando dos goles y tres asistencias con camiseta de Universitario de Deportes en la presente temporada.
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