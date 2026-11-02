0
URGENTE
Tabla de posiciones del Clausura
EN DIRECTO
Tabla acumulada de la Liga 1

¡De no creer! Universitario puede quedarse sin jugar la llave de semifinal de la Liga 1 2026

Pese a estar con chances de ser campeón del Torneo Clausura 2026, Universitario puede quedarse sin jugar la semifinal de los Playoffs de la Liga 1.

Diego Medina
Universitario puede quedarse sin jugar la semifinal de Playoffs de Liga 1 2026.
Universitario puede quedarse sin jugar la semifinal de Playoffs de Liga 1 2026. | Foto: X Universitario
COMPARTIR

Universitario de Deportes todavía tiene posibilidades de conquistar el Torneo Clausura 2026, pero también afronta un escenario hipotético que podría complicar sus aspiraciones de disputar los playoffs por el título nacional. Actualmente, el equipo crema ocupa el segundo lugar de la tabla acumulada con 59 puntos, por detrás de Alianza Lima (65). Sin embargo, FBC Melgar y Deportivo Garcilaso aparecen como sus principales perseguidores, ambos con 54 unidades. Si los arequipeños o cusqueños consiguen superarlo en las jornadas restantes y la 'U' no gana el Clausura, podría quedarse fuera de las semifinales.

Acá podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones del acumulado de la Liga 1 2026.

PUEDES VER: Tabla acumulada de la Liga 1 2026: así van las posiciones en la fecha 15 del Torneo Clausura

La explicación está en el reglamento de la Liga 1 2026, que establece que clasifican a las semifinales los campeones del Apertura y Clausura (siempre que terminen entre los ocho primeros del acumulado), además de los dos primeros de la tabla acumulada. Por ello, si Universitario pierde el segundo puesto y tampoco conquista el Clausura, no tendría una plaza asegurada en esta instancia. Cabe recordar que Alianza Lima, ganador del Apertura y líder del acumulado, tiene asegurado su acceso directo a la final si termina entre los dos primeros.

Andy Polo anotó en la victoria de Universitario. Foto: Liga 1

Universitario depende de sí mismo para ser campeón del Torneo Clausura 2026.

Los partidos que le quedan a Universitario, Melgar y Deportivo Garcilaso

El escenario dependerá de los resultados que consigan los tres protagonistas en el cierre del campeonato. Universitario tiene tres compromisos pendientes:

UNIVERSITARIO

  • Universitario vs Sport Boys
  • Universitario vs CD Moquegua
  • Sport Huancayo vs Universitario

FBC MELGAR

  • Melgar vs Juan Pablo II
  • Alianza Atlético vs Melgar

DEPORTIVO GARCILASO

  • Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos
  • Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso

¿Qué tendría que suceder para que Universitario pierda su lugar? En el escenario más extremo, la 'U' tendría que quedarse sin sumar en sus tres encuentros restantes, mientras que Melgar o Deportivo Garcilaso deberían ganar sus dos partidos para alcanzar los 60 puntos y superar los 59 de los cremas. Así, si Universitario tampoco gana el Clausura, podría quedar fuera de los playoffs.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Tabla de posiciones del Torneo Clausura ACTUALIZADA tras el triunfo de Sporting Cristal

  2. Alianza Lima suma 3 'refuerzos' para duelo clave ante Cienciano por el Torneo Clausura

  3. Farfán se rindió ante futbolista de Cristal tras vencer a Alianza: "El mejor del fútbol peruano"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano