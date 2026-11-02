¡De no creer! Universitario puede quedarse sin jugar la llave de semifinal de la Liga 1 2026

Universitario de Deportes todavía tiene posibilidades de conquistar el Torneo Clausura 2026, pero también afronta un escenario hipotético que podría complicar sus aspiraciones de disputar los playoffs por el título nacional. Actualmente, el equipo crema ocupa el segundo lugar de la tabla acumulada con 59 puntos, por detrás de Alianza Lima (65). Sin embargo, FBC Melgar y Deportivo Garcilaso aparecen como sus principales perseguidores, ambos con 54 unidades. Si los arequipeños o cusqueños consiguen superarlo en las jornadas restantes y la 'U' no gana el Clausura, podría quedarse fuera de las semifinales.

La explicación está en el reglamento de la Liga 1 2026, que establece que clasifican a las semifinales los campeones del Apertura y Clausura (siempre que terminen entre los ocho primeros del acumulado), además de los dos primeros de la tabla acumulada. Por ello, si Universitario pierde el segundo puesto y tampoco conquista el Clausura, no tendría una plaza asegurada en esta instancia. Cabe recordar que Alianza Lima, ganador del Apertura y líder del acumulado, tiene asegurado su acceso directo a la final si termina entre los dos primeros.

Universitario depende de sí mismo para ser campeón del Torneo Clausura 2026.

Los partidos que le quedan a Universitario, Melgar y Deportivo Garcilaso

El escenario dependerá de los resultados que consigan los tres protagonistas en el cierre del campeonato. Universitario tiene tres compromisos pendientes:

UNIVERSITARIO

Universitario vs Sport Boys

Universitario vs CD Moquegua

Sport Huancayo vs Universitario

FBC MELGAR

Melgar vs Juan Pablo II

Alianza Atlético vs Melgar

DEPORTIVO GARCILASO

Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos

Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso

¿Qué tendría que suceder para que Universitario pierda su lugar? En el escenario más extremo, la 'U' tendría que quedarse sin sumar en sus tres encuentros restantes, mientras que Melgar o Deportivo Garcilaso deberían ganar sus dos partidos para alcanzar los 60 puntos y superar los 59 de los cremas. Así, si Universitario tampoco gana el Clausura, podría quedar fuera de los playoffs.