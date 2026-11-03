Miguel Trauco puede ser baja en Sport Boys ante Universitario por el Torneo Clausura

Sport Boys y Universitario de Deportes se enfrentarán este miércoles 4 de noviembre en un partido clave por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, ya que si los merengues ganan se pondrán líderes del campeonato y estarán a un paso de jugar la gran final del fútbol peruano. En ese sentido, recientemente se confirmó que Miguel Trauco puede salir del equipo titular para este compromiso.

Como sabemos, el duelo en el Estadio Monumental será por la fecha 14 del campeonato, en una confrontación que fue postergada la semana pasada por la procesión del Señor de los Milagros. El cotejo está lleno de condimentos y la polémica comenzó con declaraciones de Carlos Zambrano, pero ahora los ojos de ambas aficiones están posados en el ‘Genio’ porque tiene grandes chances de aparecer en la lista de suplentes.

“ Christian Cueva, Carlos Zambrano y Hansell Riojas con muchas posibilidades de ser titulares. Todo indica que Miguel Trauco va como suplente ”, indicó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León en sus redes sociales, dejando claras las intenciones de Carlos Desio para el compromiso ante Universitario de Deportes en el ‘Coloso’ de Ate.

Sport Boys va por el triunfo ante Universitario.

Carlos Zambrano encendió el Sport Boys vs. Universitario

En diálogo con el programa Trivu TV, Carlos Zambrano fue consultado sobre presuntos favores arbitrales o preferencias que recibe la ‘U’ en cada jornada de la Liga 1 2026. Sobre todo porque en la fecha pasada Gianluca Lapadula cometió una grave infracción contra su rival de Atlético Grau y el VAR no intervino para que sea expulsado, algo que con cualquier otro jugador del fútbol peruano hubiera sucedido.

“Sé que fue sin mala intención porque conozco a Lapadula, pero lamentablemente eso es una roja totalmente. Al final, casual o no, las cámaras o las fotos hablan por sí solas. Y ha habido jugadas no tan fuertes como esas que se han sancionado con tarjeta roja. Lamentablemente, una vez más creo que parece como que sí estuvieran favoreciendo a la ‘U’. Antes del clásico también vi la jugada de Valera, que también era para roja tranquilamente y no las sancionan; es rarísimo. Bueno, lamentablemente tenemos que convivir con esto y ni calentarse porque eso escapa de nuestras manos”, precisó el futbolista de Sport Boys.