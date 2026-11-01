Adrián Fernández, figura de Grau, dio fuerte calificativo a Universitario tras perder partido

Atlético Grau no pudo evitar una derrota por 3-1 ante Universitario de Deportes por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Después del encuentro en el Estadio Mansiche de Trujillo, Adrián Fernández, autor del único tanto del conjunto piurano, analizó el resultado y reconoció la jerarquía del equipo crema, al que destacó por su capacidad para golpear en los momentos determinantes del compromiso.

Adrián Fernández, delantero de Atlético Grau, dio fuerte calificativo a Universitario de Deportes

Fernández consideró que Atlético Grau realizó un gran esfuerzo durante el partido, pero la falta de eficacia frente al arco rival terminaron pasándoles factura. Asimismo, reconoció que Universitario supo aprovechar sus oportunidades para quedarse con los tres puntos y seguir firme en la lucha por el Torneo Clausura.

"Hicimos un gran esfuerzo, pero enfrentamos a un equipo con mucha jerarquía. Ellos supieron lastimarnos, mientras nosotros no pudimos encontrar el segundo gol", declaró el delantero paraguayo en entrevista con L1 MAX, resaltando la categoría del conjunto dirigido por Fabián Bustos.

Por otro lado, el atacante fue consultado sobre cómo afrontarán los últimos dos compromisos de la temporada y reconoció que no fue un año sencillo para el equipo piurano. "Ha sido un año turbulento y vamos a tratar de cerrar bien el año", manifestó el futbolista, quien espera terminar el campeonato de la mejor manera.

¿Cómo le va a Adrián Fernández en Atlético Grau?

Cabe señalar que Adrián Fernández, de 34 años, llegó a Atlético Grau para disputar el Torneo Clausura 2026. Desde entonces, ha participado en 15 encuentros y registra cinco goles. Ahora, el delantero paraguayo buscará ampliar su cuota goleadora en las últimas jornadas, cuando su equipo enfrente a Cusco FC y CD Moquegua.