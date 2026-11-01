¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima y dónde ver partido por la Liga Femenina?

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan por la ida de la semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Este duelo se disputará en el estadio Alberto Gallardo y promete mucha emoción de principio a fin. Repasa todos los detalles de este encuentro, como horarios y canales para ver.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, por la Liga Femenina, se juega este martes 3 de noviembre, en el estadio Alberto Gallardo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas

Bolivia y Venezuela: 16:00 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00 horas

México y Honduras: 14:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (Miami y Nueva York / EST) y 12:00 horas (Los Ángeles / PST)

España: 21:00 horas

Dónde ver el partido Sporting Cristal vs Alianza Lima por la Liga Femenina

El partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima será transmitido por Bicolor+, plataforma de streaming oficial de la FPF.

Sporting Cristal vs Alianza Lima: previa del partido

El choque entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la semifinal de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 marcará el inicio de una serie de pronóstico reservado en el Estadio Alberto Gallardo. Las celestes llegan a esta instancia tras superar a Atlético Andahuaylas por 2-1 en la fase previa de playoffs, con la intención de hacerse fuertes como locales e ir a buscar un resultado positivo antes de la revancha.

Por su parte, el conjunto blanquiazul arriba de forma directa a las semifinales tras haber finalizado en lo más alto de la fase regular. Las íntimas registran un balance sumamente favorable frente a su rival de turno en el presente año, habiéndose impuesto por 1-0 en el Torneo Apertura y repitiendo el triunfo con un 2-0 en el Clausura, antecedentes que respaldan su buen momento futbolístico.

Alianza Lima enfrenta a Sporting Cristal por Liga 1

El cruce de vuelta está programado para el domingo 8 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), donde se definirá al primer finalista del torneo. Quien resulte ganador de esta llave esperará en la gran final al vencedor de la otra semifinal entre Universitario y FBC Melgar, serie que arrancó con ventaja para las arequipeñas tras su victoria por 3-0 en el Monumental de la UNSA.