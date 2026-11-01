- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs FC Cajamarca
- Sport Huancayo vs Melgar
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Clausura
- Acumulado
- Vóley
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima y dónde ver partido por la Liga Femenina?
Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentarán por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina este martes 3 de noviembre en el estadio Alberto Gallardo.
Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan por la ida de la semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Este duelo se disputará en el estadio Alberto Gallardo y promete mucha emoción de principio a fin. Repasa todos los detalles de este encuentro, como horarios y canales para ver.
PUEDES VER: Tabla de posiciones del Torneo Clausura: revisa cómo va la clasificación con la fecha 15
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?
El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, por la Liga Femenina, se juega este martes 3 de noviembre, en el estadio Alberto Gallardo.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima?
- Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas
- Bolivia y Venezuela: 16:00 horas
- Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00 horas
- México y Honduras: 14:00 horas
- Estados Unidos: 15:00 horas (Miami y Nueva York / EST) y 12:00 horas (Los Ángeles / PST)
- España: 21:00 horas
Dónde ver el partido Sporting Cristal vs Alianza Lima por la Liga Femenina
El partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima será transmitido por Bicolor+, plataforma de streaming oficial de la FPF.
Sporting Cristal vs Alianza Lima: previa del partido
El choque entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la semifinal de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 marcará el inicio de una serie de pronóstico reservado en el Estadio Alberto Gallardo. Las celestes llegan a esta instancia tras superar a Atlético Andahuaylas por 2-1 en la fase previa de playoffs, con la intención de hacerse fuertes como locales e ir a buscar un resultado positivo antes de la revancha.
Por su parte, el conjunto blanquiazul arriba de forma directa a las semifinales tras haber finalizado en lo más alto de la fase regular. Las íntimas registran un balance sumamente favorable frente a su rival de turno en el presente año, habiéndose impuesto por 1-0 en el Torneo Apertura y repitiendo el triunfo con un 2-0 en el Clausura, antecedentes que respaldan su buen momento futbolístico.
Alianza Lima enfrenta a Sporting Cristal por Liga 1
El cruce de vuelta está programado para el domingo 8 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), donde se definirá al primer finalista del torneo. Quien resulte ganador de esta llave esperará en la gran final al vencedor de la otra semifinal entre Universitario y FBC Melgar, serie que arrancó con ventaja para las arequipeñas tras su victoria por 3-0 en el Monumental de la UNSA.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 54.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90