Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO por Liga 1: a qué hora juegan, dónde ver y pronóstico

Sporting Cristal recibirá a FC Cajamarca en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 15 del Torneo Clausura. Los celestes vienen con la moral a tope tras alcanzar la cima del campeonato luego de vencer a Alianza Lima en la fecha pasada, por lo que buscarán prolongar su buen momento. El partido será transmitido por la señal de L1 MAX para todo el territorio nacional. A continuación, revisa los horarios, canales de transmisión y todos los pormenores de este encuentro que promete intensidad desde el primer minuto.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs FC Cajamarca?

El duelo entre cerveceros y cajamarquinos está programado para el lunes 2 de noviembre en el Estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito del Rímac. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 11.000 espectadores.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs FC Cajamarca?

El partido de Sporting Cristal vs FC Cajamarca por la fecha 15 del Torneo Clausura está pactado desde las 3.30 p. m. (hora peruana). Revisa los horarios en el resto de países de Sudamérica, México, Centroamérica, Estados Unidos y España.

Perú, Ecuador y Colombia: 3.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 5.30 p. m.

Panamá: 3.30 p. m.

México y el resto de Centroamérica: 2.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 4.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Sporting Cristal vs FC Cajamarca?

La transmisión del encuentro entre rimenses y los de azul y oro irá por la señal de L1 MAX para todo el territorio peruano, disponible en operadoras como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win TV, entre otros. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO ONLINE GRATIS mediante la web del Diario Líbero, para que no te pierdas ninguna de las incidencias.

Sporting Cristal recibe a FC Cajamarca por la fecha 15 del Torneo Clausura

Sporting Cristal vs FC Cajamarca: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Los dirigidos por Roberto Mosquera aparecen como favoritos para superar a los cajamarquinos. A continuación, te detallamos las cuotas del compromiso en las principales casas de apuestas. Vale precisar que los valores pueden variar hasta el inicio del partido.

Casas de apuestas Sporting Cristal Empate FC Cajamarca Betsson 1.23 6.50 10.50 Stake 1.23 6.40 10.00 1XBET 1.23 6.00 10.00 Inkabet 1.23 6.50 10.50 Caliente 1.25 6.60 10.00 Betano 1.26 6.00 9.75

Sporting Cristal vs FC Cajamarca: previa del partido

Sporting Cristal atraviesa su mejor momento en la Liga 1 2026. Los bajopontinos vienen de vencer por 3-2 a Alianza Lima, resultado que les permitió recuperar la punta del Torneo Clausura a falta de tres fechas para el fin de temporada y con grandes chances de disputar los playoffs para definir al campeón nacional. Vale precisar que Yoshimar Yotún se perderá este duelo por acumular su quinta amarilla ante los íntimos.

Por su parte, FC Cajamarca sufrió una dura derrota ante el ya descendido UTC y corre riesgo de perder la categoría. El equipo que dirige Santiago Acasiete marcha en el penúltimo lugar del acumulado con 26 puntos, mientras que en la tabla del Clausura marcha en el puesto 15 con 11 unidades, por lo que buscarán dar el golpe en condición de visita y sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso.

Sporting Cristal vs FC Cajamarca: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Gabriel Santana; Agustín Álvarez Wallace, Martín Távara, Mxloren Castro, Luis Iberico, Santiago González y Michael Hoyos.

FC Cajamarca: Jonathan Medina; Renato Suárez, John Vega, Yordi Vílchez, Sebastián Enciso; Carlos Correa, Jefferson Orejuela, Carlos Meza, Michel Rasmussen, Brandon Palacios y José Lugo.