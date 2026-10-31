Millonarios reveló si Rodrigo Ureña regresará a Universitario: "Es lo que se escuchó"

Universitario de Deportes no solo tiene en la mira el tetracampeonato de la Liga 1 en 2026, sino que además ya planifica la temporada 2027, por lo que desde Millonarios de Colombia dieron a conocer si Rodrigo Ureña regresará a la escuadra crema como nuevo refuerzo.

Millonarios de Colombia confirmó si Rodrigo Ureña volverá a Universitario

En una entrevista con el programa 'La Interna', de Trivu TV, Mayer Candelo, asistente técnico de Millonarios, fue consultado sobre la posibilidad de que Ureña regrese a Universitario en 2027. Al respecto, el colombiano, exjugador del cuadro merengue, señaló que se ha comentado bastante que Fabián Bustos desea al futbolista chileno, aunque evitó confirmar si finalmente volverá a la escuadra merengue.

Video: Trivu TV

"Se había hablado, no se que tan cierto sea, de que el 'profe' Bustos lo había vuelto a pedir. No sé, si es verdad o mentira. Vuelvo y te digo, es lo que se escuchó", afirmó.

“Y si en algún momento, le toca marcharse a Universitario. Pues va caer igual parado, acá super bien. Porqué crema es el más grande del país, donde ya fue tricampeón, donde lo quieren, donde siempre lo han esperado con los brazos abiertos”, continuó.

Al mismo tiempo, Candelo señaló que no le resulta incómoda la posibilidad de que Rodrigo Ureña regrese a Universitario de Deportes; no obstante, dejó claro que el jugador aún pertenece a Millonarios de Colombia, por lo que espera que puedan seguir disfrutando de su fútbol por ahora.

"Esperemos nosotros que lo tenemos hoy, disfrutarlo, aprovechar su momento. Y si le toca irse a Universitario. Pues seremos felices también, porqué nosotros queremos - lo llevamos en el corazón (a la 'U'), y queremos que estén los buenos jugadores ahí", finalizó.

¿Cómo le fue a Rodrigo Ureña en Universitario?

Rodrigo Ureña arribó a Universitario de Deportes en 2023 desde Deportes Tolima y, desde entonces, se consolidó como uno de los mejores pivotes en la historia del club. Su rendimiento le permitió conquistar tres títulos de manera consecutiva (2023, 2024 y 2025), hasta que, a finales de 2025, decidió dejar la institución. En total, disputó 99 encuentros, marcó 2 goles y aportó asistencias.