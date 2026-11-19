Martín Pérez Guedes sorprendió a todos los hinchas de Universitario al retirarse del fútbol y dejar el cuadro merengue a finales del Torneo Apertura 2026. El volante había sido una figura clave del equipo crema para conseguir los tres títulos seguidos, por lo que su ausencia todavía no ha sido llenada en el esquema de Fabián Bustos.

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Recientemente, el exjugador charló con el programa de YouTube 'Universiradio' y se refirió a si existe la posibilidad de que vuelva del retiro para ponerse la camiseta merengue, a lo que confesó que prácticamente sería muy difícil a pesar de que se encuentra bien físicamente.

"No, es lo que te decía, creo que físicamente estoy de maravillas. No tuve problemas físicos, de decir ‘che, estoy cansado, me estoy lesionando mucho o lo que sea’. Mentalmente estaba un poco, ya venía cansado, con el hecho de estar siempre fuera de casa y por eso te digo, que el fútbol tiene sus cosas lindas y cosas malas", empezó diciendo el exfutbolista de Universitario y FBC Melgar.

Luego, añadió que esta idea no está rondando por su cabeza: "A veces ustedes lo deben saber, pero como todos. Uno toma las decisiones y si volvería a jugar al fútbol, me costaría mucho, pero no, no lo veo cercano ni en mis pensamientos tampoco".

Cuando fue consultado sobre el partido trascendental que afrontará Universitario de Deportes el último fin de semana ante Sport Huancayo, Martín Pérez Guedes aseguró que el grupo crema tiene el carácter suficiente para sacar adelante el duelo y conseguir el resultado.

"No soy de dar consejos. El grupo ya sabe como se juega esta parte del torneo. Es un grupo con mucho carácter. Lo que siempre digo hay que ver el vaso medio lleno y no vacío. Los caminos no son los mismos todos los años y sabemos que el partido con Huancayo es durísimo", expresó Pérez Guedes.

Finalmente, añadió: "Hay que tener paciencia y tranquilidad. El grupo eso lo sabe. Hace tres años que lo vienen haciendo y, como siempre dicen, los cremas hay que ir hasta el final".