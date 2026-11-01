Alineaciones Sporting Cristal vs FC Cajamarca: el once de Mosquera para seguir en el liderato

Sporting Cristal vs FC Cajamarca se enfrentarán por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El equipo comandado por Roberto Mosquera llega a este duelo con la obligación de vencer para seguir en el liderato del campeonato y seguir en la pelea por el título. Por su parte, los cajamarquinos necesitan ganar para escapar del descenso. Conoce las alineaciones que presentarán ambas escuadras.

Alineación de Sporting Cristal

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Agustín Álvarez, Martín Távara; Santiago González, Luis Iberio, Maxloren Castro y Hernán Barcos.

La escuadra bajopontina ha logrado mantener una notable regularidad tras la llegada de Roberto Mosquera. El técnico nacional ha repotenciado al plantel de Sporting Cristal y encontrado un once titular, que tendrá a Diego Enríquez en el arco.

Por su parte, la defensa estará comandada por Miguel Araujo y Lutiger, dos piezas esenciales en el funcionamiento del equipo. Del mismo modo, Álvarez Wallace seguirá siendo el pivote. El uruguayo ha aportado el equilibrio necesario en el mediocampo y será fundamental para darle libertad a Martín Távara, quien reemplazará al suspendido Yoshimar Yotún.

Sporting Cristal busca mantenerse en el liderato del Torneo Clausura

En la ofensiva, Luis Iberico seguirá siendo titular en el esquema de ‘Mou’, ya que ha mostrado una notable mejoría en su juego, además de atravesar una buena racha goleadora. De igual manera, Barcos apunta a ser una pieza esencial en el ataque, con el objetivo de reafirmar su buen nivel, ampliar sus registros goleadores y darle la victoria a los celestes.

Alineación de FC Cajamarca

Jonathan Medina; Carlos Gómez, Jhan Vega, Yordi Vilches, Sebastián Enciso; Carlos Correa, Jefferson Oruejuela; Carlos Meza, Mauricio Arrasco, Brandon Palacios y José Lugo.

Por su parte, FC Cajamarca encara este duelo con la necesidad de ganar en el estadio Alberto Gallardo para escapar de los últimos lugares. Actualmente, se encuentra en zona de descenso, por lo que una derrota podría complicar seriamente sus aspiraciones de permanecer en la máxima categoría.

FC Cajamarca está a tres puntos de salir de la zona de descenso de la Liga 1

Los dirigidos por Santiago Acasiete atraviesan una racha de cinco partidos sin ganar, por lo que depositan sus esperanzas en figuras como Mauricio Arrasco y Brandon Palacios para intentar revertir esta situación.