'Cóndor' Mendoza lapidó a figura de Alianza Lima tras derrota ante Sporting Cristal: "Una cag..."

Alianza Lima cayó por 3-2 ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. Los blanquiazules complicaron sus aspiraciones de ganar el Torneo Clausura tras caer ante un rival directo en la lucha por el título nacional de la Liga 1 2026. Tras el final del compromiso, el exfutbolista Andrés 'Cóndor' Mendoza analizó el partido y apuntó sus dardos contra una de las figuras del plantel íntimo: estamos hablando de Renzo Garcés.

Andrés ‘Cóndor’ Mendoza lapidó a Renzo Garcés tras derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal

Durante la última emisión del programa de YouTube 'Datazo', el exjugador nacional criticó duramente al experimentado zaguero central, a quien responsabilizó por el último gol de Cristal sobre el final del partido. Para Mendoza, Garcés debió despejar el balón y no retenerlo durante tanto tiempo, ya que eso condujo al tanto de Santiago González.

“Para mí, ese partido iba a ser empate, pero la última jugada, de verdad. Para mí Garcés, con la experiencia que tiene en la selección no puede estar cubriendo de esa manera. ¡Tírala afuera! Estás cubriendo cuando hay espacio para que el otro agarre y salga. Con la experiencia que tiene el señor, juega en la selección titular, no puede hacer esa cag… que hizo. Para mí es una cag… lo que hizo”, arremetió.

Renzo Garcés protagonizó garrafal error que le dio la victoria a Sporting Cristal ante Alianza Lima

De esta manera, Andrés Mendoza expresó su indignación por el desempeño de Renzo Garcés en una jugada que terminó siendo determinante para el resultado. Alianza Lima deberá pasar rápidamente la página y concentrarse en sus próximos compromisos del Torneo Clausura, donde está obligado a sumar y esperar un tropiezo de sus rivales.

Próximo partido de Alianza Lima

Tras esta dura caída, Alianza Lima buscará recuperarse en la fecha 15 del Torneo Clausura, cuando reciba en Matute a Cienciano. El partido está programado para el martes 3 de noviembre a las 8.00 p. m..