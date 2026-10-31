¿Dónde ver Boca Juniors vs River Plate y qué canal transmite EN VIVO el superclásico argentino?

Se viene una nueva edición del superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Ambos equipos se batirán a duelo en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina 2026. Por ello, en esta nota te damos a conocer los canales de transmisión para ver EN VIVO este emocionante encuentro entre dos de los clubes más grandes de Sudamérica.

¿Dónde y cuándo juegan Boca Juniors vs River Plate?

El Superclásico de Argentina entre Boca Juniors y River Plate está programado para este domingo 1 de noviembre a la 1.00 p. m. (hora peruana) y 3.00 p. m. (hora argentina). El mítico estadio de La Bombonera será el escenario para este choque de titanes. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 57 mil espectadores.

¿Dónde ver EN VIVO Boca Juniors vs River Plate?

El encuentro entre el 'Xeneize' y el 'Millonario' contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de ESPN para todo el territorio argentino y parte de Sudamérica. De igual forma, podrás seguir ONLINE GRATIS el minuto a minuto de todas las incidencias a través de la web del Diario Líbero. A continuación, revisa los canales confirmados por región.

Perú: ESPN y Disney Plus.

Argentina: TNT Sports, ESPN, Disney Plus y Max.

Brasil: ESPN 3 y Disney Plus.

Paraguay y Uruguay: Disney Plus.

Panamá: Disney Plus.

México: ESPN 3 y Disney Plus.

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Vamos.

Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV, Fox Deportes, ViX y Fox One.

Boca Junior recibe a River Plate por el superclásico argentino

Vale resaltar que Boca Juniors llega con la moral a tope a esta nueva edición del clásico argentino. Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena son líderes de la tabla anual con 57 puntos y buscarán hacerse fuertes en La Bombonera para dar otro paso importante en su objetivo de quedarse con el primer lugar.

En tanto, River Plate también llega motivado tras derrotar por 1-0 a Racing en su último partido y sumar 52 en la clasificación anual. Los Millonarios esperan dar el golpe ante su eterno rival y acortar distancias en la tabla.

De esta manera, Boca Juniors y River Plate se preparan para protagonizar una nueva edición del clásico más esperado del fútbol argentino. Ambos equipos buscarán quedarse con los tres puntos en La Bombonera, en un duelo que promete emociones de principio a fin.