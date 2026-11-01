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Partido Boca Juniors vs River Plate: LINK gratis EN VIVO para mirar Superclásico de Argentina

Sigue el superclásico Boca Juniors vs River Plate este 1 de noviembre, a las 15.00 horas en Argentina y 13.00 en Perú, por la fecha 15 del Clausura de la Liga Profesional.

Wilfredo Inostroza
Boca Juniors vs River Plate por la superclásico de Argentina
Boca Juniors vs River Plate por la superclásico de Argentina | Composición: LÍBERO
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Sigue el superclásico entre Boca Juniors vs River Plate este domingo 1 de noviembre, a partir de las 15.00 horas de Argentina y 13.00 de Perú, por la fecha 15 del Clausura de la Liga Profesional Argentina. Este duelo se juega en La Bombonera y será transmitido en ESPN Premium para Argentina, además en el resto de Sudamérica puedes verlo por ESPN y la plataforma Disney+.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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