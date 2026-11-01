Sigue el superclásico entre Boca Juniors vs River Plate este domingo 1 de noviembre, a partir de las 15.00 horas de Argentina y 13.00 de Perú, por la fecha 15 del Clausura de la Liga Profesional Argentina. Este duelo se juega en La Bombonera y será transmitido en ESPN Premium para Argentina, además en el resto de Sudamérica puedes verlo por ESPN y la plataforma Disney+.