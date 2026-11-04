ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: grupos civiles DENUNCIAN que ICE bloquea la liberación de detenidos en ESTE ESTADO

Organizaciones civiles de Colorado denunciaron presuntas irregularidades en la liberación de inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según señalaron, varios extranjeros que contaban con órdenes judiciales de libertad fueron esposados nuevamente y devueltos a sus celdas antes de abandonar un centro de detención privado en Aurora. El hecho generó preocupación por el respeto al debido proceso en Estados Unidos.

Líderes cuestionan a ICE por vulnerar el debido proceso, con denuncias similares en otros estados.

Grupos civiles denuncian que ICE impide liberar a inmigrantes detenidos en Colorado

De acuerdo con la agencia EFE, Casa de Paz y el Comité de Servicio de los Amigos Americanos (AFSC) denunciaron que entre 15 y 20 personas habrían sido afectadas por estas actuaciones entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre. Los hechos ocurrieron en un centro de detención operado por GEO Group, ubicado en Aurora, Colorado.

Las organizaciones señalaron que el personal del establecimiento completó los procedimientos de liberación e incluso acompañó a los inmigrantes hasta la puerta. Sin embargo, antes de que pudieran salir del recinto, agentes de ICE los esposaron y trasladaron nuevamente a sus celdas.

"Me procesaron para salir en libertad, pero ni siquiera llegué a la acera", relató uno de los detenidos, cuya identidad no fue revelada, según el comunicado citado por EFE.

Andrea Loya, directora ejecutiva de Casa de Paz, cuestionó lo sucedido y afirmó que estas acciones evidencian un "desprecio por las decisiones del Poder Judicial federal y una falta de respeto al debido proceso". Por su parte, AnnaRose Craig, coordinadora de programas de AFSC en Colorado, calificó el incidente como "una grave escalada" en las prácticas de ICE y aseguró que la organización continuará vigilando estos casos y difundiendo nuevas denuncias.

Hasta el momento, las organizaciones no han precisado si las autoridades migratorias presentaron nuevos argumentos legales para justificar que los inmigrantes indocumentados continuaran bajo custodia.

Detenidos por ICE: denuncias similares también se registraron en Minnesota y Utah

Aunque los casos reportados en Colorado serían los primeros de este tipo en el estado, no sería el único lugar donde se han denunciado situaciones similares. En Minnesota, la radio pública local MPR documentó siete casos de inmigrantes que fueron detenidos nuevamente en el edificio federal Whipple, incluso antes de llegar a la salida.

Uno de los afectados fue el ecuatoriano Milton Saltos Velasquez, quien volvió a quedar bajo custodia el 19 de octubre. Según MPR, el juez federal Jeffrey Bryan exigió su liberación inmediata y advirtió que podrían aplicarse sanciones.

Consultado por la emisora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que una orden judicial de liberación no impide que las autoridades migratorias efectúen nuevos arrestos.

Otro antecedente se registró en abril, cuando el brasileño Feliciano Paulino Soares fue detenido en Utah cuatro días después de obtener su libertad bajo fianza. Posteriormente, fue trasladado a un centro de detención de GEO Group en Aurora, Colorado.

Estos episodios mantienen el foco sobre los procedimientos migratorios en Estados Unidos y las denuncias de organizaciones civiles por posibles vulneraciones de las garantías judiciales de los inmigrantes bajo custodia de ICE.