¡Impactante advertencia! El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani solicitó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que, a partir de ahora y de forma inmediata, deje de usar las propiedades municipales para realizar sus operaciones de control migratorio en el país, y ha asegurado que tomará medidas legales si la agencia no cumple con esta exigencia. ¿Se viene drásticas medidas contra la agencia?

EE. UU.: Mamdani advierte con demandar a ICE por el uso de terrenos municipales en redadas migratorias

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani ha denunciado el uso indebido de propiedades municipales por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), calificándolo como "no autorizado y, por lo tanto, ilegal". A través de una carta dirigida al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, y a otros funcionarios del ICE, exigió la inmediata retirada de los agentes de terrenos que pertenecen a la ciudad.

EE. UU.: Mamdani advierte con demandar a ICE por el uso de terrenos municipales en redadas.

Mamdani resaltó que "el ICE no tiene derecho a usar nuestra propiedad como base para separar familias", instando a que se detengan estas actividades en parques y terrenos municipales. 'Spectrum Noticias' compartió más información de la acción que tomó su oficina, en la que se reveló que los agentes han estado estacionando vehículos y realizando reuniones en espacios desocupados, como Van Cortlandt Park en El Bronx y Flushing Meadows Corona Park en Queens, este último cercano a un centro preescolar y diversas instituciones culturales.

Ante esta preocupante situación, la administración de la ciudad ha implementado una nueva política para el personal de NYC Parks, que refuerza los protocolos frente a intentos de acceso por parte de agencias policiales externas, incluido el ICE. Es importante señalar que la inquietud de Mamdani se ha intensificado tras un trágico incidente en Marble Hill, donde Oscar Belgal perdió la vida a causa de disparos de agentes del ICE.

Gobernadora se pronuncia tras advertencia de Mamdani y la situación en Nueva York

Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul ha manifestado públicamente su preocupación, afirmando que "ninguna familia en Nueva York debería temer que ir al parque o caminar por su vecindario pueda significar ser separada de sus seres queridos".

Bajo este contexto, Hochul promulgó la Ley de Policías Locales para Delitos Locales, que prohíbe la colaboración de agencias policiales estatales y locales en la ejecución de las últimas medidas federales de control migratorio civil.