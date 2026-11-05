Inés Gómez Mont, reconocida conductora de televisión mexicana, fue detenida recientemente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) en Miami. Su situación legal ha captado la atención mediática, especialmente por su conexión con la NFL.

Recordemos que, en el 2008, durante el Media Day del Super Bowl XLII, Gómez Mont, en ese entonces reportera de TV Azteca, sorprendió al mundo al presentarse vestida de novia y proponerle matrimonio al mariscal de campo Tom Brady, un momento que se volvió viral. ¿Qué pasará con ella y qué cargos enfrentará?

Presentadora mexicana de TV termina arrestada por ICE tras presunto delito

Inés Gómez Mont está en el ojo público tras ser arrestada por agentes del ICE en Miami. Según lo expuesto por 'Cleveland', su detención se debe a una violación de su estatus migratorio en Estados Unidos.

Es importante mencionar que, si bien Gómez ingresó legalmente en el 2021, tal como señalaron las autoridades, excedió el tiempo permitido de estancia y actualmente se encuentra detenida en el Centro Transicional de Broward, en Florida.

La mujer se encuentra relacionada con un esquema de fraude que involucra aproximadamente 3.000 millones de pesos (alrededor de 160 millones de dólares). La Fiscalía de México la acusa, junto a su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, de lavado de dinero, delincuencia organizada y desvío de fondos públicos a través de empresas fantasma.

¿Cuál es su actual situación?

La situación legal de Inés Gómez Mont se ha vuelto compleja tras su arresto el 30 de octubre de 2026. Hasta el cierre de la nota, se encuentra bajo custodia del ICE en un centro de detención en el condado de Broward, Florida, debido a su estatus migratorio irregular en el país.

Además, enfrenta un proceso de extradición, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) de México, liderada por Ernestina Godoy, ha confirmado la existencia de tres órdenes de aprehensión en su contra por delitos de delincuencia organizada y defraudación fiscal.

El gobierno mexicano había solicitado formalmente su extradición a las autoridades estadounidenses en septiembre de 2026, lo que complica aún más su situación legal.