ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE ejecuta un operativo y realiza ARRESTOS frente a una ESCUELA PRIMARIA de California
El operativo se realizó mientras los estudiantes ingresaban a clases y quedó grabado. ICE también detuvo a otras cuatro personas en Moreno Valley.
La presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) generó preocupación en Moreno Valley, California, luego de que un hombre fuera detenido frente a una escuela primaria mientras los estudiantes ingresaban a clases. El operativo se realizó el miércoles 4 de noviembre de 2026 y quedó registrado en video. Además, otras cuatro personas fueron arrestadas en diferentes puntos de la ciudad, según informó Conexión Migrante.
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ICE realiza operativo y detiene a inmigrantes frente a una escuela primaria de California
El operativo migratorio se realizó frente a Sunnymead Elementary School, durante el horario de ingreso de los estudiantes. Las imágenes registraron el momento en que los agentes detuvieron a un hombre cerca del centro educativo.
Sin embargo, este no fue el único arresto registrado esa mañana. Según un integrante de la Coalición Justicia para Migrantes, los agentes buscaban inicialmente a otra persona, pero terminaron interviniendo a trabajadores hispanos que se encontraban dentro de un vehículo estacionado.
Los hechos generaron preocupación entre la comunidad inmigrante, especialmente entre quienes residen en Estados Unidos y temen encontrarse con operativos de ICE en espacios públicos.
¿Dónde realizó ICE los operativos migratorios en California?
Los avistamientos de agentes migratorios se reportaron en cuatro sectores de Moreno Valley. Según la información difundida por Conexión Migrante, las intervenciones tuvieron lugar en los siguientes puntos:
- Sunnymead Elementary School, una escuela primaria de California.
- Cruce de Ellsworth Street y Goldencrest Drive.
- Intersección de Indian Street y Bay Avenue.
- Un establecimiento de McDonald's ubicado en Alessandro Boulevard.
Estos procedimientos generaron preocupación entre los inmigrantes en Estados Unidos, tanto legales como indocumentados, por la presencia de agentes federales en zonas frecuentadas por trabajadores y familias. El caso también puso nuevamente el foco en los operativos migratorios de ICE en California.
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