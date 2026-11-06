ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: VENEZOLANO de 53 años muere bajo custodia de ICE en Texas

La crisis que atraviesan miles de inmigrantes en Estados Unidos suma un nuevo episodio trágico que enciende las alarmas en las comunidades hispanas. Un inmigrante venezolano de 53 años, identificado como Fran Gregory Portillo-Zapata, falleció a finales de octubre en un hospital de Texas mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con la información reportada por Noticias Telemundo, las autoridades federales tardaron cuatro días en hacer público el deceso del ciudadano, un hecho que incrementa las dudas sobre el trato hacia los inmigrantes indocumentados y la transparencia de las instituciones gubernamentales.

Según dio a conocer Noticias Telemundo, "un inmigrante venezolano que estaba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) murió en un hospital de Texas a finales de octubre, pero el Gobierno de Donald Trump no informó sobre el fallecimiento hasta cuatro días después". Este retraso en la notificación institucional reaviva el debate sobre la atención que reciben los Inmigrantes en Estados Unidos cuando enfrentan complicaciones graves de salud dentro de las instalaciones federales.

Un inmigrante venezolano de 53 años muere bajo custodia del ICE en Texas

Portillo-Zapata se encontraba recluido en el Centro de Procesamiento de Inmigración del Condado de Karnes hasta que su estado de salud obligó a trasladarlo de urgencia al North Central Baptist Hospital en San Antonio a finales de septiembre. Un mes después del ingreso médico se produjo su muerte debido a cuadros médicos complejos que incluían sepsis grave, pancreatitis aguda y falla renal terminal, si bien la causa oficial aún aguarda los resultados definitivos de la autopsia. El ciudadano había ingresado al país de forma irregular durante 2023 y fue aprehendido este año en un operativo de control migratorio.

Crece la preocupación por las condiciones en los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos

El caso de Portillo-Zapata no representa un hecho aislado, sino que refleja un panorama crítico para la población migrante en la nación. En el periodo reciente, cerca de 60 inmigrantes han perdido la vida bajo la tutela de los organismos de control de fronteras y repatriación, de los cuales más de la mitad corresponden a personas de origen hispano. Casos como los de Roberto Jiménez en California o Emiliano Andrade en territorio texano precedieron a este último desenlace y exponen la vulnerabilidad constante que rodea tanto a inmigrantes indocumentados como a personas en distintos procesos de regularización.

Diversas publicaciones científicas y analistas en materia médica han advertido que los índices de mortalidad en los recintos de detención han alcanzado registros históricos en las últimas dos décadas. Las fallas estructurales de asistencia de salud dentro de la infraestructura del servicio migratorio continúan siendo objeto de cuestionamiento público, mientras las familias hispanas exigen respuestas claras frente a la alarmante pérdida de vidas en custodia oficial.