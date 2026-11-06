Alerta máxima, inmigrantes legales e indocumentados en Estados Unidos: ICE arrestó a una estudiante de secundaria, a su hermana de 11 años y a sus padres

La preocupación y la zozobra en la comunidad inmigrante van en aumento tras conocerse una serie de intervenciones de agentes federales en el suroeste del país. Una familia entera terminó bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que ha generado consternación en la comunidad local y escolar, que no sale de su asombro por el despliegue realizado contra los menores y sus progenitores.

ICE arresta a una estudiante de secundaria, a su hermana de 11 años y a sus padres

De acuerdo con lo reportado por Noticias Telemundo, "la familia fue arrestada en El Paso y está recluida en el cuestionado centro de detención familiar de Dilley". Esta situación alteró drásticamente la rutina de los involucrados, dejando un profundo vacío entre sus seres queridos y compañeros de clase. La joven Michelle Germán, estudiante de secundaria, vio truncados sus planes y eventos escolares tras quedar bajo custodia junto a sus padres y su hermana menor, de apenas 11 años.

El impacto emocional del caso trascendió las aulas. El novio de Michelle expresó su dolor al ver a la joven privada de su libertad justo antes de un evento académico clave, señalando la huella que deja en el entorno escolar. Situaciones como esta mantienen en la incertidumbre a miles de inmigrantes indocumentados y familias con estatus migratorios mixtos en la región.

Situación de los detenidos por ICE en centros de permanencia en Estados Unidos

Los cuatro integrantes de la familia permanecen bajo custodia federal en las instalaciones de Dilley, un centro envuelto en intensos debates por albergar a núcleos familiares. Las organizaciones locales siguen de cerca estos procedimientos que involucran a estudiantes y menores de edad.

El caso refleja la constante presión sobre la población migrante en Estados Unidos, donde las intervenciones de las autoridades alteran abruptamente la estabilidad familiar. Tanto activistas como residentes continúan atentos a la evolución de este hecho en Texas, mientras diversos sectores exigen respuestas ante la detención de los menores.