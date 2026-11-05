ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE ARRESTA A ESTUDIANTE UNIVERSITARIA en el aeropuerto antes de sus vacaciones, ¿por qué?

Una estudiante colombiana de 23 años, que cursa Administración de Empresas en la Universidad de California en Berkeley y realiza prácticas en una empresa de inteligencia artificial, quedó bajo custodia federal tras un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. La joven, identificada como Paula Valentina Albornoz Hernández, intentaba viajar a Portland para pasar unos días de vacaciones con su novio cuando fue detenida por los agentes el 30 de octubre. El caso genera preocupación entre los inmigrantes en Estados Unidos, ya que la estudiante tiene una solicitud de asilo pendiente.

¿Por qué ICE arrestó a una estudiante universitaria en el aeropuerto de San Francisco?

Según la información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a KRON4, Hernández ingresó legalmente a Estados Unidos el 6 de septiembre de 2022, con un permiso de permanencia vigente hasta el 6 de marzo de 2023. Sin embargo, las autoridades sostienen que permaneció en el país después de que venciera su autorización.

Un portavoz del DHS explicó a KRON4 los motivos de la detención: "Ingresó al país el 6 de septiembre de 2022 con autorización legal para permanecer hasta el 6 de marzo de 2023. Sin embargo, incumplió las leyes de nuestra nación al no abandonar el país. Recibirá el debido proceso y permanecerá bajo custodia del ICE mientras se desarrollan los procedimientos de deportación".

El funcionario también señaló que contar con un permiso de trabajo o una solicitud de estatus legal pendiente puede brindar protección frente a la deportación. Sin embargo, sostuvo que los inmigrantes indocumentados ya no pueden viajar en vuelos nacionales, salvo que se dirijan a su país de origen.

El DHS defendió esta postura al señalar que la administración de Donald Trump revirtió las disposiciones migratorias del Gobierno anterior, que permitían a las personas sin estatus legal desplazarse dentro del territorio estadounidense.

Abogados de la estudiante exigen a ICE su liberación inmediata

Los representantes legales de Hernández, integrantes de Centro Legal De La Raza, con sede en Oakland, presentaron un recurso de hábeas corpus ante un tribunal federal para solicitar su liberación. Según el documento, la joven abandonó Colombia debido a situaciones de persecución por motivos de género y mantiene una solicitud de asilo pendiente en Estados Unidos.

La petición también destaca su trayectoria académica y personal. Desde su llegada a Estados Unidos, la estudiante se graduó con honores del San Jose City College y continuó sus estudios en UC Berkeley. Además, realiza una pasantía en el área de marketing de una empresa emergente de inteligencia artificial, participa activamente en su iglesia en Hayward y no registra antecedentes penales.

Hernández permanece detenida en el Centro de Detención de la Ciudad de California. Según sus abogados, el arresto en el aeropuerto representó su primer encuentro con las autoridades policiales.

La detención generó preocupación en la comunidad de UC Berkeley. Su rector, Richard Lyons, manifestó su apoyo a Hernández y señaló que la universidad está realizando esfuerzos para que la estudiante pueda regresar a Berkeley, retomar sus actividades cotidianas y continuar con su formación académica.

Por su parte, la alcaldesa de Berkeley, Adena Ishii, cuestionó la detención y exigió la liberación de la estudiante. La funcionaria expresó su preocupación porque Hernández tiene una solicitud de asilo pendiente y no registra antecedentes penales.

Ishii también recordó que Berkeley es una ciudad santuario y advirtió que este tipo de operativos puede generar temor entre las familias inmigrantes y los estudiantes que consideran la ciudad su hogar.